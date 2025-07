SKVELÝ ÚSPECH: Anisimovová si prvýkrát zahrá grandslamové finále

ženy - dvojhra - semifinále:



Amanda Anisimovová (USA-13) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 6:4, 4:6, 6:4

Londýn 10. júla (TASR) - Americká teniska Amanda Anisimovová postúpila do finále grandslamového turnaja vo Wimbledone. Trinástka „pavúka“ zvíťazila po trojsetovom boji nad najvyššie nasadenou hráčkou a líderkou svetového rebríčka Bieloruskou Arinou Sobolenkovou 6:4, 4:6, 6:4. V dueli o titul nastúpi v sobotu proti víťazke súboja medzi Poľkou Igou Swiatekovou a Švajčiarkou Belindou Benčičovou.Sobolenková sa tak nepredstaví vo štvrtom grandslamovom finále v rade, pre 23-ročnú Anisimovovú to bude prvé finále na niektorom z podujatí tzv. veľkej štvorky. Proti svojej semifinálovej súperke si navyše udržala pozitívnu bilanciu, keď vyhrala šiesty z doterajších deviatich duelov a v novom vydaní rebríčka WTA sa premiérovo vo svojej kariére dostane do najlepšej desiatky.Obe tenistky si v prvom sete príkladne strážili svoje podanie. O úvodnom dejstve sa rozhodlo v desiatom geme, v najdlhšej hre setu sa podarilo Anisimovovej prvýkrát prelomiť podanie súperky a druhý využitý brejkbal a zároveň setbal, využila vo svoj prospech. Američanku tiež zdobilo viac víťazných úderov a menej nevynútených chýb.Druhý set mal podobný priebeh, tentoraz sa Sobolenkovej podarilo dostať výhodu na svoju stranu v siedmej hre. Anisimovová v nej prvýkrát v zápase prišla o svoj servis. Bieloruska získala tri gemy v rade a pri svojom podaní si vybojovala vyrovnanie na 1:1 na sety.V rozuzlení semifinálového duelu už nebolo vlastné podanie takou silnou stránkou, Sobolenková síce získala úvodný gem, ale potom mala dianie na kurte prevažne pod kontrolou Anisimovová. Nasadená jednotka sa ešte pokúšala za stavu 2:5 o zvrat, ale Američanka využila v desiatej hre štvrtý mečbal a už si nenechala ujsť miestenku vo finále.