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Anisimovová si zahrá v druhom kole dvojhry vo Wimbledone
Nasadená šestka a minuloročná finalistka triumfovala v prvom kole dvojhry nad Linou Gjorčeskovou zo Severného Macedónska 6:3 a 6:2.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 30. júna (TASR) - Poľská tenistka Iga Swiateková sa prebojovala do druhého kola grandslamového turnaja vo Wimbledona. Obhajkyňa titulu sa na postup musela nadrieť, keď po viac ako dvoch hodinách zdolala nenasadenú Američanku Taylor Townsendovú v troch setoch 6:1, 2:6 a 6:3.
„Mám za sebou niekoľko náročných týždňov. Zatiaľ to nie je sezóna, v ktorej to ide všetko podľa predstáv. Myslím si, že v tomto roku som doteraz nevyhrala trojsetové stretnutie. Som preto šťastná, že sa mi to tu podarilo a znamená to pre mňa veľa. Vstupovala som na kurt ako úradujúca šampiónka. V tomto zápase to bolo o tom, aby som si verila, že dokážem uspieť. Teší ma, že som zostala koncentrovaná a počúvala rady svojho tímu,“ vyjadrila sa Swiateková po úspešnom vstupe do turnaja.
Američanka Amanda Anisimovová odštartovala víťazne účinkovanie vo Wimbledone. Nasadená šestka a minuloročná finalistka triumfovala v prvom kole dvojhry nad Linou Gjorčeskovou zo Severného Macedónska 6:3 a 6:2. „Nie je jednoduché hrať proti kvalifikantke, pretože už má za sebou niekoľko zápasov. Nikdy sme proti sebe nehrali, takže bolo náročné pripraviť sa. Na predošlý rok mám pekné spomienky, teraz sa ich posnažím preniesť aj do ďalších duelov,“ prezradila Anisimovová v pozápasovom rozhovore na kurte.
Z nasadených hráčok si postup do druhého kola zabezpečili Češka Marie Bouzková, Američanka Madison Keysová i Talianka Jasmine Paoliniová.
„Mám za sebou niekoľko náročných týždňov. Zatiaľ to nie je sezóna, v ktorej to ide všetko podľa predstáv. Myslím si, že v tomto roku som doteraz nevyhrala trojsetové stretnutie. Som preto šťastná, že sa mi to tu podarilo a znamená to pre mňa veľa. Vstupovala som na kurt ako úradujúca šampiónka. V tomto zápase to bolo o tom, aby som si verila, že dokážem uspieť. Teší ma, že som zostala koncentrovaná a počúvala rady svojho tímu,“ vyjadrila sa Swiateková po úspešnom vstupe do turnaja.
Američanka Amanda Anisimovová odštartovala víťazne účinkovanie vo Wimbledone. Nasadená šestka a minuloročná finalistka triumfovala v prvom kole dvojhry nad Linou Gjorčeskovou zo Severného Macedónska 6:3 a 6:2. „Nie je jednoduché hrať proti kvalifikantke, pretože už má za sebou niekoľko zápasov. Nikdy sme proti sebe nehrali, takže bolo náročné pripraviť sa. Na predošlý rok mám pekné spomienky, teraz sa ich posnažím preniesť aj do ďalších duelov,“ prezradila Anisimovová v pozápasovom rozhovore na kurte.
Z nasadených hráčok si postup do druhého kola zabezpečili Češka Marie Bouzková, Američanka Madison Keysová i Talianka Jasmine Paoliniová.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Iga Swiateková (Poľ.-3) - Taylor Townsendová (USA) 6:1, 2:6, 6:3, Viktorija Golubicová (Švaj.) - Iryna Šymanovičová (Biel.) 6:2, 2:6, 6:1, Kimberly Birrellová (Aust.) - Alina Kornejevová (Rus.) 6:3, 0:6, 6:2, Maria Timofejevová (Uzb.) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) 6:3, 6:2, Kamilla Rachimovová (Uzb.) - Anhelina Kalininová (Ukr.) 4:6, 6:4, 7:5, Marie Bouzková (ČR-21) - Talia Gibsonová (Aust.) 6:1, 3:6, 6:2, Madison Keysová (USA-26) - Kayla Dayová (USA) 6:7 (5), 6:4, 6:3, Jasmine Paoliniová (Tal.-13) - Robin Montgomeryová (USA) 0:6, 6:4, 7:5, Sofia Keninová (USA) - Petra Marčinková (Chor.) 7:6 (4), 6:4, Amanda Anisimovová (USA-6) - Lina Gjorčesková (S. Mac.) 6:3, 6:2, Karolína Plíšková (ČR) - Tereza Valentová (ČR) 6:3, 6:4, Maria Sakkariová (Gréc.) - Clara Tausonová (Dán.-24) 6:3, 6:3, Tyra Caterina Grantová (Tal.) - Katie Boulterová (V. Brit.) 6:4, 6:2, Katie Swanová (V. Brit.) - Irina-Camelia Beguová (Rum.) 6:4, 6:4
Iga Swiateková (Poľ.-3) - Taylor Townsendová (USA) 6:1, 2:6, 6:3, Viktorija Golubicová (Švaj.) - Iryna Šymanovičová (Biel.) 6:2, 2:6, 6:1, Kimberly Birrellová (Aust.) - Alina Kornejevová (Rus.) 6:3, 0:6, 6:2, Maria Timofejevová (Uzb.) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) 6:3, 6:2, Kamilla Rachimovová (Uzb.) - Anhelina Kalininová (Ukr.) 4:6, 6:4, 7:5, Marie Bouzková (ČR-21) - Talia Gibsonová (Aust.) 6:1, 3:6, 6:2, Madison Keysová (USA-26) - Kayla Dayová (USA) 6:7 (5), 6:4, 6:3, Jasmine Paoliniová (Tal.-13) - Robin Montgomeryová (USA) 0:6, 6:4, 7:5, Sofia Keninová (USA) - Petra Marčinková (Chor.) 7:6 (4), 6:4, Amanda Anisimovová (USA-6) - Lina Gjorčesková (S. Mac.) 6:3, 6:2, Karolína Plíšková (ČR) - Tereza Valentová (ČR) 6:3, 6:4, Maria Sakkariová (Gréc.) - Clara Tausonová (Dán.-24) 6:3, 6:3, Tyra Caterina Grantová (Tal.) - Katie Boulterová (V. Brit.) 6:4, 6:2, Katie Swanová (V. Brit.) - Irina-Camelia Beguová (Rum.) 6:4, 6:4