Anketa pred MS 2022: Ďurica verí Francúzom, Barmoš Južnej Amerike

1) Koho favorizujete na zisk titulu a prečo?

2) Kto bude čierny kôň MS?

3) Kto bude najväčšia hviezda šampionátu, resp. najlepší strelec?



Ján Ďurica, bývalý reprezentačný stopér:



1) Ťažká otázka. Nesmierne silní sú Francúzi, ktorí cestujú do Kataru v pozícii obhajcov titulu. Majú predovšetkým skvelý útok, vo forme hrajúceho Mbappeho a po jeho boku Benzemu s Griezmannom. Vysoko bude zrejme Argentína s Messim a tiež Nemci, ktorí vedia hrať veľké turnaje. Zabudnúť netreba na Brazíliu.

2) Teším sa na zápasy srbského tímu. Podľa mňa Srbi môžu byť príjemným prekvapením MS. Vystreliť môže aj zástupca Afriky, ale skôr si myslím, že do záverečných bojov zástupca tohto kontinentu neprenikne.

3) Mbappe alebo Benzema.



Jozef Barmoš, držiteľ bronzu z ME 1980, bývalý asistent reprezentačného trénera:



1) Tipujem Juhoameričanov - Brazíliu a Argentínu. Messi bude mať veľkú motiváciu, aby ukončil kariéru ziskom najcennejšej trofeje na reprezentačnej úrovni. Brazília bude už tradične patriť k topfavoritom. Myslím si, že v prospech týchto dvoch tímov môžu hrať aj klimatické podmienky v Katare. Šampionát sa hrá v netradičnom termíne, aj to zohrá rolu. Z európskych tímov majú obrovskú kvalitu Francúzi, Nemci, Belgičania, Holanďania. Uvidíme, ako to dopadne.

2) Myslím si, že prichádza čas, aby prekvapil africký futbal. Netvrdím, že z toho bude titul, ale ďaleko môžu zájsť Ghana či Senegal. Očakávam, že zápasy na šampionáte budú vyrovnané. Rozdiely medzi silnými a papierovo či historicky slabšími reprezentáciami sa stále zmenšujú.

3) Na šampionátoch sa takmer vždy vynorí nejaká nová hviezda alebo kanonier, takže je predtým skutočne ťažké niečo predpovedať. Ja by som tipol Harryho Kanea. Má vysoké čísla, mohol by v Katare zažiariť.



Stanislav Šesták, bývalý reprezentačný útočník:



1) Pre mňa je najväčší favorit Brazília. V Katare bude teplúčko, na to sú jej hráči zvyknutí a bude im vyhovovať. Keď som si pozrel pavúk turnaja, tak som v ňom videl reálnu možnosť, že by Brazílčania mohli ísť do finále a v ňom aj zvíťaziť.

2) Je to špecifický turnaj, stať sa môže všeličo. Okrem Brazílie favorizujem aj Francúzov. Každý hráč ide na MS z rozbehnutej sezóny. V najlepšej forme budú podľa mňa brazílski hráči. Výraznejší výsledok od niektorého z outsiderov nečakám.

3.) Môže to byť Neymar, keď bude zdravotne v poriadku. Ja jednoducho verím, že Brazílčania sa budú počas MS baviť futbalom a že budú dávať veľa gólov. Tým pádom je Neymar najväčší adept na najlepšieho strelca.



Ľubomír Moravčík, bývalý reprezentačný stredopoliar:



1) Brazília, Argentína, Francúzsko

2) Ťažká otázka. Silné tímy majú aj Portugalsko, Chorvátsko, Belgicko, Španielsko. Myslím si, že veľmi dôležité budú individuality. Argentína mala pri svojich úspechoch Maradonu, Francúzi Zidanea a pod. V kľúčových momentoch budú práve individuality tým povestným jazýčkom na váhach. Mnohí z očakávaných lídrov sú v polovici sezóny plní elánu, vo forme a na MS budú kľúčoví.

3) Myslím si, že Mbappe bude bojovať o najlepšieho strelca. Často je to futbalový egoista, ktorý ide do zakončenia aj na úkor lepšie postaveného spoluhráča. Messi už asi nebude až taký nebezpečný v strieľaní gólov, ale v prihrávkach bude určite jeden z najlepších ak nie aj úplne najlepší. Pre mňa je favorit Mbappe.



Samuel Slovák, bývalý reprezentačný stredopoliar, bývalý asistent reprezentačného trénera:



1) Lionel Messi chce veľmi vyhrať trofej, takže hovorím Argentína. Messi z každej strany počúva, že ak sa chce historicky vyrovnať Maradonovi, musí mať trofej z MS. Uvidíme, ako to zvládne. Ak bude hrať vo forme, akú mal v nedávnych mesiacoch, tak má šancu. Silní budú aj Nemci a Francúzi, ako vždy.

2) Podľa mňa majú veľmi zaujímavé mužstvo Srbi. Má silu najmä v útoku. Túto otázku je však náročné zodpovedať, je to čistá lotéria. Osobne držím palce najmä futbalovo menším krajinám."

3) Takisto ťažká otázka. Ako prvého tipujem Mbappeho. Šancu má aj Messi a keďže som spomenul Srbov, tak poviem aj meno Alexandar Mitrovič.

Bratislava 16. novembra (TASR) - Športová redakcia TASR oslovila pred štartom MS v Katare slovenské futbalové osobnosti s troma anketovými otázkami.