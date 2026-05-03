Anna Švrček zlepšila slovenský rekord na 3000 m prekážok

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Švrček ako prvá Slovenka v histórii bežala 3000 m prekážok pod desať minút.

Autor TASR
Šizuoka 3. mája (TASR) - Slovenská atlétka Anna Švrček zlepšila slovenský rekord v behu na 3000 metrov cez prekážky o 24 sekúnd na 9:59,84 minúty a posunula sa na 7. miesto vo svetových tabuľkách junioriek.

Švrček ako prvá Slovenka v histórii bežala 3000 m prekážok pod desať minút. Japonská rodáčka obsadila štvrté miesto na medzinárodnom mítingu s bronzovým štatútom World Athletics Continental Tour (WACT) v Šizuoke. Sedemnásťročnú juniorku zdolali iba suverénna víťazka Miu Saitová (9:31,83) a Manami Nišijamová (9:49,47) i Juzuki Nišidová (9:55,82).

Za svojím osobným stípliarskym rekordom zo septembra 2025 takisto v Šizuoke, vtedy ešte nebola registrovaná v Slovenskom atletickom zväze, zaostala o 2,33 s. Novým sezónnym maximom navyše poskočila Švrček na 7. miesto tohtoročných svetových tabuliek junioriek - za šesticu pretekárok z Kene a Etiópie. Medzi Európankami je už najlepšia. Informoval o tom portál atletika.sk.
