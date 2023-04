Belehrad 22. apríla (TASR) - Medzinárodnú sekretárku Slovenského atletického zväzu (SAZ) Annu Kirnovú opäť zvolili do rady Európskej atletiky (EA), čo je najvyšší exekutívny orgán atletiky v Európe. Kirnová získala spomedzi kandidujúcich žien najviac hlasov (42). Post prezidenta EA obhájil Bulhar Dobromir Karamarinov. Informoval o tom portál atletika.sk.



Spolu s Kirnovou budú členkami rady v rokoch 2023 – 2027 aj Aleksandra Vojneská Ziková (Sev. Macedónsko, 41 hlasov), Anne Farsethová (Nórsko, 39), Gvanca Mikeladzeová (Gruzínsko, 37) a Tia Hellebautová (Belgicko, 36). V 13-člennej rade Európskej atletiky má totiž každé pohlavie zaistených po päť miest. Neuspeli Rakúšanka Sonja Spendelhoferová a Constantina Ditová z Rumunska.



"Zvolenie Anky Kirnovej je dobrá správa nielen pre ňu, ale aj pre celú slovenskú atletiku, ktorá sa snaží byť v rámci kontinentu veľmi aktívna. Delegáti kongresu ocenili Ankine dlhoročné skúsenosti a 35 rokov práce pre náš zväz. Čo sa týka jej šancí, bol som optimista, pretože z kandidujúcich žien bola jednoznačne najskúsenejšia," uviedol pre atletika.sk prezident SAZ Peter Korčok.



Generálny sekretár zväzu Vladimír Gubrický, ktorý bol tiež účastník 28. kongresu EA v Belehrade, dodal: "Po príchode do dejiska som pozorne vnímal nálady a z debát s inými som nadobudol presvedčenie, že Anna Kirnová potvrdí svoje členstvo v rade EA. SAZ je v posledných rokoch na diplomatickom a organizátorskom poli veľmi aktívny, preto si myslím, že aj toto sa premietlo do úspešného znovuzvolenia. Voľby boli tajné, demokratické, treba ich rešpektovať, aj keď možno na niektoré posty sme mali iných favoritov."



Staronovým prezidentom Európskej atletiky (EA) sa stal 65-ročný Bulhar Karamarinov. Vo voľbách získal 28 hlasov, za jeho protikandidáta, šéfa Českého atletického zväzu Libora Varhaníka hlasovalo 21 delegátov. Karamarinova prvý raz zvolili za prezidenta EA 14. októbra 2021 na kongrese v Lausanne, keď vo funkcii nahradil zosnulého Sveina Arneho Hansena. Bulharský funkcionár sa vtedy stal šiestym šéfom Európskej atletiky. V rade EA pôsobil od roku 2007, v roku 2015 ho zvolili za prvého viceprezidenta.



Prvý raz v histórii bude mať EA dve viceprezidentky. Z pätice kandidátov totiž zvolili Cherry Alexanderovú z Veľkej Británie a Švédku Karin Gruteovú Movinovú. Tretí viceprezidentský post obsadí Jean Gracia z Francúzska.



Annu Kirnovú zvolili prvýkrát do rady EA delegáti kongresu v Prahe v apríli 2019. Z 23 kandidátov dostala dlhoročná generálna sekretárka SAZ (1998 – 2013) a v súčasnosti medzinárodná a športová sekretárka Slovenského atletického zväzu tretí najvyšší počet hlasov (42 z 50 možných). O jeden viac ako ona dostali len Francúz Jean Gracia (43) a Márton Gyulai z Maďarska. Pre slovenskú atletiku bolo jej zvolenie obrovský diplomatický úspech, v takejto vysokej pozícii v EA ešte nijaký slovenský atletický funkcionár nepôsobil.