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Národného rekordéra v behu vyšetruje antidopingová agentúra

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Nemecký atlét Owen Ansah oslavuje víťazstvo vo finále štafety mužov na 4 x 200 m na Majstrovstvách sveta v atletických štafetách – Silesia21 v Chorzówe v Poľsku v nedeľu 2. mája 2021. Foto: TASR/AP

Čelí vyšetrovaniu pre možné porušenie pravidiel o zakaze vyhýbania sa dopingovému testu.

Autor TASR
Berlín 17. júla (TASR) - Nemecký atlét a národný rekordér v behu na 100 m Owen Ansah čelí vyšetrovaniu Národnej antidopingovej agentúry Nemecka (NADA). Jeden z kandidátov na medailu na nadchádzajúcich ME v Birminghame zatiaľ nemá zastavenú činnosť.

Dvadsaťpäťročný Ansah čelí vyšetrovaniu pre možné porušenie pravidiel o zakaze vyhýbania sa dopingovému testu. Minulý mesiac zlepšil svoj vlastný národný rekord na stovke na 9,98 s. Informovala AP.
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