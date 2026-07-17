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Národného rekordéra v behu vyšetruje antidopingová agentúra
Čelí vyšetrovaniu pre možné porušenie pravidiel o zakaze vyhýbania sa dopingovému testu.
Autor TASR
Berlín 17. júla (TASR) - Nemecký atlét a národný rekordér v behu na 100 m Owen Ansah čelí vyšetrovaniu Národnej antidopingovej agentúry Nemecka (NADA). Jeden z kandidátov na medailu na nadchádzajúcich ME v Birminghame zatiaľ nemá zastavenú činnosť.
Dvadsaťpäťročný Ansah čelí vyšetrovaniu pre možné porušenie pravidiel o zakaze vyhýbania sa dopingovému testu. Minulý mesiac zlepšil svoj vlastný národný rekord na stovke na 9,98 s. Informovala AP.
Dvadsaťpäťročný Ansah čelí vyšetrovaniu pre možné porušenie pravidiel o zakaze vyhýbania sa dopingovému testu. Minulý mesiac zlepšil svoj vlastný národný rekord na stovke na 9,98 s. Informovala AP.