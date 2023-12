Prekonal rekord:Šachista Ansat sa stal najmladším majstrom Kazachstanu

Astana 27. decembra (TASR) - Kazašský šachista Aldijar Ansat sa stal vo veku 15 rokov najmladším národným šampiónom. Prekonal tak 85-ročný rekord Shamsidina Murzagalijeva, ktorý triumfoval ako 16-ročný v roku 1938.



Kazašský šampionát sa konal v Astane od 13. do 23. decembra. Súťaž pozostávala z trinástich kôl a podľa portálu Inside the Games sa prvýkrát v jej histórii do záverečného kola prebojovalo päť hráčov s rovnakým počtom bodov. Okrem Ansata sa do finále dostali Arystanbek Urazajev, Denis Mačnev, Ališer Suleimenov a Abilmansur Abdilkhair, o víťazovi sa rozhodlo v rapide.