Antetokounmpo dal 44 bodov, Jokič rozhodol o triumfe Denveru

NBA-sumáre:



San Antonio Spurs - Milwaukee Bucks 121:125 (31:38, 28:26, 34:29, 28:32)



najviac bodov: Vassell 34, Wembanyama 27, Jones 28 - Antetokounmpo 44 (14 doskokov), Lillard 25 (10 asistencií), Middleton 12







Golden State Warriors - Denver Nuggets 127:130 (33:34, 30:36, 44:24, 20:36)



najviac bodov: Curry 30, Thompson 24, Kuminga 16 - Jokič 34 (10 asistencií), Gordon 30, Murray 25



New York 5. januára (TASR) - Basketbalisti Milwaukee uspeli v noci na piatok na palubovke San Antonia 125:121. V drese Bucks sa blysol Giannis Antetokounmpo, keď nastrieľal 44 bodov a mal 14 doskokov. Draftová jednotka Victor Wembanyama zaznamenala za domácich 27 bodov a 9 doskokov.Wembanyama oslávil v deň zápasu 20. narodeniny. Napriek problémom s členkom odohral 26 minút. Najlepší strelec domácich bol Devin Vassell, dal 34 bodov.Bol to prvý vzájomný súboj francúzskeho nováčika s gréckou superhviezdou v tejto sezóne.povedal Antetokounmpo na adresu svojho súpera.dodal 29-ročný Grék.Mladý Francúz niekoľkokrát uviedol, že práve hviezda Bucks ho v mladosti formovala a jej hru sledoval najčastejšie.citovala agentúra AP.Hráči Golden State podľahli Denveru 127:130, Nuggets potiahol najmä 34-bodový Nikola Jokič. Okrem toho zaznamenal 10 asistencií a 9 doskokov. Denver pritom prehrával 120:127, no drvivým záverom otočil skóre. Jokič najskôr vyrovnal na 127:127 26 sekúnd pred koncom a napokon rozhodol ďalekonosným pokusom spolu so záverečnou sirénou.komentoval výkon 28-ročného Srba tréner Denveru Michael Malone.