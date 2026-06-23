Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 23. jún 2026Meniny má Sidónia
< sekcia Šport

Antetokounmpo mieri v rámci veľkej výmeny z Milwaukee do Miami

.
Na snímke Giannis Antetokounmpo. Foto: TASR/AP

Spolu s Antetokounmpom má do Miami prísť aj Bobby Portis.

Autor TASR
Miami 23. júna (TASR) - Grécky basketbalista Giannis Antetokounmpo sa v zámorskej NBA sťahuje z Milwaukee Bucks do Miami Heat. O jednej z najväčších výmen posledných rokov v NBA informovali viaceré zámorské médiá s odvolaním sa na zdroje oboznámené s rokovaniami. Opačným smerom poputuje Tyler Herro a viacero ďalších hráčov i draftových výberov.

Spolu s Antetokounmpom má do Miami prísť aj Bobby Portis. Do Milwaukee by mali zamieriť okrem Herra aj Jaime Jaquez Jr., Kel'el Ware a Kasparas Jakučionis. Bucks majú v rámci obchodu získať aj tri výbery v prvom kole draftu. Miami by tak peiviedlo do tímu ďalšiu superhviezdu v snahe o štvrtý titul v klubovej histórii a ôsmu účasť vo finále NBA od roku 2006. Kluby zatiaľ výmenu oficiálne nepotvrdili.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z utorka 23. na stredu 24. júna

HUDOBNÝ SVET SMÚTI: Zomrel jeden z najvplyvnejších producentov

GAŠPERÍKOVÁ: Zmena v jedinom géne DNA môže spôsobiť vážne ochorenie

SLOVENSKO SA ZAPOTÍ: Horúčavy pokračujú, vydali výstrahu pred teplom