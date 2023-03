Antetokunmpo a Forsberg sa stali spoluvlastníkmi tímu MLS SC Nashville

Nashville 2. marca (TASR) - Líder basketbalistov Milwaukee Bucks Jannis Antetokunmpo a dlhoročný kanonier hokejistov Nashvillu Predators Filip Forsberg sa stali spolumajiteľmi futbalového klubu SC Nashville. Klub hráva od roku 2017 v MLS a pôsobí na druhom najväčšom čisto futbalovom štadióne v Severnej Amerike s kapacitou 30.000 divákov.



Šampión NBA a MVP finále z roku 2021 Antetokunmpo je synom profesionálneho futbalistu. "Vždy bolo mojou túžbou vlastniť futbalový klub. Bol to prvý šport, do ktorého som sa v Grécku zamiloval. Keď som objavili Nashville, hneď som vedel, že chcem byť súčasťou tímu. Nemôžem sa dočkať doby, keď budem sledovať chlapcov v zlatom na štadióne," vyjadril nadšenie z investície Antetokunmpo podľa ESPN.



Forsberg nehral od príchodu do NHL nikdy za iné mužstvo ako za Nashville a je najlepším strelcom histórie klubu: "Štadión a fanúšikovia v meste sú úžasní. Prísť tu na zápas je takou prvou ochutnávkou skutočného futbalu."



Príchod veľkých mien do klubu nadchol aj väčšinového vlastníka Johna Ingrama. "Napĺňame náš záväzok stať sa globálnym klubom. Filip a Jannis sú ambasádori svojich športov a vzory pre milióny ľudí," zverejnil.