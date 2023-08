Antetokunmpo bude Grékom chýbať na MS

Atény 11. augusta (TASR) - Basketbalisti Grécka sa na nadchádzajúcich MS budú musieť zaobísť bez svojej najväčšej hviezdy Jannisa Antetokunmpa. MVP finále NBA z roku 2021 sa nedokázal zotaviť po operácii kolena.



Líder Milwaukee Bucks sa predstavil v národnom drese na minuloročných ME a nechýbal ani na predchádzajúcich MS 2019 v Číne. "Každý vie, že moja vášeň a láska pre národný tím sa nezmenila a nikdy sa nezmení. Po mesiacoch práce a stretnutiach s lekárskym tímom sa však ukázalo, že nie som pripravený hrať na úrovni, ktorú vyžadujú MS. Som mimoriadne sklamaný z toho, ako to dopadlo," zverejnil 28-ročný krídelník podľa AFP.



Majstrovstvá sveta sú na programe od 25. augusta do 10. septembra v Indonézii, Japonsku a na Filipínach. Gréci nastúpia v základnej C-skupine v Manile proti Jordánsku, USA a Novému Zélandu.