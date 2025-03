Antetokunmpo sa dostal cez hranicu 20-tisíc bodov

NBA - výsledky:



Boston - Portland 128:118,

Cleveland - Miami 112:107,

Charlotte - Minnesota 110:125,

Washington - Utah 125:122,

Milwaukee - Dallas 137:107,

Denver - Sacramento 116:110,

Memphis - Oklahoma 103:120,

LA Clippers - Detroit 123:115

New York 6. marca (TASR) - Grécky basketbalista Jannis Antetokunmpo sa v zámorskej NBA dostal cez hranicu 20.000 bodov. Métu dosiahol v noci na štvrtok, keď 32 bodmi pomohol k domácemu triumfu Milwaukee nad Dallasom 137:107.Tridsaťročný Antetokunmpo sa cez 20-tisícovú hranicu dostal ako v poradí 52. hráč histórie NBA. V mladšom veku ako on to dosiahli iba LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain a Michael Jordan. Teraz má na konte spolu 20.010 bodov. Jeho spoluhráč Damian Lillard prispel k víťazstvu 34 bodmi a Kevin Porter si zapísal triple-double za 10 bodov, 11 doskokov a 14 asistencií.