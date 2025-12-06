< sekcia Šport
Antetokunmpo si pre zranenie lýtka nezahrá mesiac
Antetokunmpo sa zranil v stredu v zápase proti Detroitu a doba liečenia sa pôvodne odhadla na dva až štyri týždne.
Autor TASR
Milwaukee 6. decembra (TASR) - Grécky basketbalista Jannis Antetokunmpo z tímu Milwaukee Bucks sa na palubovkách NBA neobjaví približne mesiac. Dvojnásobný MVP ligy má poranené lýtko.
Antetokunmpo sa zranil v stredu v zápase proti Detroitu a doba liečenia sa pôvodne odhadla na dva až štyri týždne. „Bude to dlhšie, ako sme chceli a pre Jannisa to môže byť frustrujúce. Takéto veci sa však stávajú a my to musíme prekonať,“ uviedol v piatok tréner Bucks Doc Rivers podľa AP.
Milwaukee zatiaľ sezóna nevychádza podľa predstáv. V tabuľke Východnej konferencie je až na 10. mieste.
