Antidopingová agentúra má ohľadom čínskych plavcov plnú Bachovu dôveru

Lausanne 27. apríla (TASR) - Šéf Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach uviedol, že má "plnú dôveru" vo Svetovú antidopingovú agentúru (WADA) a s jej postupom počas vyšetrovania prípadu čínskych plavcov. Dvadsaťtri ich malo pred OH v Tokiu pozitívny test na zakázaný trimetazidín používaný na liečbu ochorení srdca.



"Máme plnú dôveru vo WADA a v to, že dodržala svoje predpisy," povedal Bach podľa AFP v piatkovom rozhovore v sídle výboru vo švajčiarskom Lausanne. Čína označila správy o pozitívnych dopingových testoch plavcov pred OH 2020 za falošné a všetci mohli napokon štartovať v Tokiu.



Kontrolou neprešli v tréningovom kempe niekoľko mesiacov pred štartom tokijských hier, ktoré museli pre pandémiu koronavírusu napokon odložiť o rok. Čínski antidopingoví úradníci však zistili, že vzorky spadajú pod štatistiku nepriaznivých analytických nálezov (AAF). Nakoniec označili vzorky za pozitívne ako výsledok kontaminácie, plavcov očistili od dopingových previnení a neudelili im žiadne tresty. Tridsaťčlenná plavecká výprava Číny získala v Tokiu dokopy šesť medailí, z toho tri zlaté.



WADA čelila kritike po tom, ako médiá minulý víkend informovali, že plavci mali pozitívny test. Predtým akceptovala záver čínskych orgánov o kontaminácii. Bach uviedol, že MOV čaká na výsledky vyšetrovania, ktoré vo štvrtok nariadila WADA bývalému švajčiarskemu prokurátorovi Ericovi Cottierovi. Ten preskúma postup svetového antidopingového orgánu v tomto prípade.



Šéf MOV zdôraznil, že ak budú čínski plavci očistení, budú môcť súťažiť na OH v Paríži, ktoré sa začnú 26. júla. Čínska antidopingová agentúra v piatok uviedla, že bude spolupracovať pri audite dodržiavania pravidiel, ktorý nariadila WADA.