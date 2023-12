Antidopingová prokuratúra žiada pre Pogbu štvorročný zákaz činnosti

Rím 7. decembra (TASR) - Talianska antidopingová prokuratúra žiada minimálne 4-ročný zákaz činnosti pre futbalistu Juventusu Turín Paula Pogbu. Ešte 20. augusta mu po náhodnej kontrole zistili zvýšenú hladinu testosterónu a Talianska antidopingová agentúra mu s okamžitou platnosťou zastavila činnosť.



Pogba sa rozhodol neuzavrieť dohodu o vine a treste a tak sa bude prípad prejednávať pred antidopingovým súdom. Ak by 30-ročný Pogba skutočne dostal štvorročný zákaz činnosti, mohlo by to znamenať koniec jeho kariéry. Štvorročné zákazy činnosti sú štandardné podľa Svetového antidopingového kódexu, ale môžu byť znížené v prípadoch, keď športovec dokáže, že jeho doping nebol úmyselný, prípadne ak bol pozitívny test výsledkom kontaminácie, alebo ak poskytne "zásadnú pomoc" pri vyšetrovaní.



Pogba mal pozitívny test po ligovom zápase v Udinese, v ktorom bol na lavičke Juventusu. "Ľudsky je mi Paula ľúto," povedal v októbri tréner Juventusu Massimiliano Allegri.