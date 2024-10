Anton Siekel povedie olympijský a športový výbor aj ďalšie štyri roky

Bratislava 25. októbra (TASR) - Anton Siekel povedie Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) aj v ďalšom volebnom období. Rozhodlo o tom 67. valné zhromaždenie SOŠV v Bratislave, Siekel kandidoval na prezidentský post ako jediný a bude ho zastávať ďalšie štyri roky olympijského cyklu, v ktorého závere sa uskutočnia Hry XXXIV. olympiády v Los Angeles.



Úradujúceho prezidenta navrhlo do funkcie 11 členov SOŠV. Vo voľbách hlasovalo 74 delegátov a staronový prezident dostal 110 hlasov. O post sa uchádzal tretíkrát. Prvýkrát sa stal prezidentom v novembri 2016, opätovne ho zvolili na jeseň 2021. Keďže v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 došlo k posunu olympijských hier 2020 v Tokiu o jeden rok a volebné valné zhromaždenie SOŠV sa v zmysle Stanov SOŠV koná po konaní OH, v predošlom období sa zmenila zvyčajná štvorročná dĺžka trvania mandátu. To znamená, že pôvodný štvorročný mandát orgánov SOŠV na olympijský cyklus 2016 až 2020 sa predĺžil až na päťročný, a naopak, ten uplynulý sa skrátil len na trojročný.



Na piatkovom valnom zhromaždení sa volil aj ombudsman SOŠV a deväť členov Výkonného výboru (VV). Na ombudsmana kandidoval, podobne ako na prezidenta, len jediný kandidát Ľubomír Fogaš, ktorý tento post zastával aj doteraz a svoju pozíciu obhájil. Na deväť miest vo VV SOŠV bolo až štrnásť kandidátov. Do VV zvolilo plénum Petra Korčoka, Mateja Tótha, Zuzanu Rehák-Štefečekovú, Martina Bendika, Miroslava Šatana, Daniela Lišku, Elenu Kaliskú, Mareka Rojka a Antona Paceka.



Volili sa aj piati individuálni členovia SOŠV, pričom bolo len päť kandidátov a všetci uspeli - Martina Gogolová, Mária Jasenčáková, Jozef Krnáč, Miroslav Luberda, Róbert Vittek. Komisiou športovcov bol do VV vymenovaný jediný slovenský medailista z uplynulých olympijských hier v Paríži Matej Beňuš.



Hoci sa volilo len deväť členov exekutívy, výkonný výbor SOŠV ich bude mať až dvanásť. Členom VV SOŠV sa automaticky stal novozvolený prezident, isté miesto v ňom z titulu členstva v Medzinárodnom olympijskom výbore má Danka Barteková a komisiu športovcov SOŠV v ňom ex officio bude zastupovať jej nový predseda Matej Beňuš. Voľby do orgánov SOŠV a voľba fyzických osôb za členov SOŠV sa uskutočnili tajným hlasovaním na VZ SOŠV a prvýkrát prostredníctvom elektronických zariadení.



Plénum SOŠV na valnom zhromaždení zhodnotilo aj účasť na Hrách XXXIII. olympiády v Paríži i realizáciu projektov Slovenského olympijského domu v Paríži aj Olympijského festivalu na Kuchajde, ako aj celý trojročný olympijský cyklus. Odznela aj správa ombudsmana SOŠV.