Anton Siekel s Borisom Kollárom debatovali o prípadnom ministerstve

Bratislava 23. marca (TASR) - Predseda NR SR Boris Kollár vo štvrtok navštívil sídlo Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV). O aktuálnych problémoch a otázkach v športe, vrcholovom i rekreačnom, s ním diskutoval prezident SOŠV Anton Siekel. Počas debaty sa dotkli aj témy ministerstva športu a cestovného ruchu, ktoré by mohlo v budúcnosti vzniknúť po vzore iných krajín.



Boris Kollár navštívil sídlo SOŠV v bratislavskom Dome športu pred krstom publikácie o Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) 2022 Banská Bystrica. Po stretnutí a krste si predseda NR SR so záujmom prezrel Slovenské olympijské a športové múzeum. "Je veľmi pozitívne, keď najvyšší predstaviteľ Slovenského olympijského a športového výboru nie je kariérny funkcionár a prišiel z inej sféry. Dokáže tak prepojiť podnikateľské skúsenosti s myšlienkami športu a ešte viac ho zviditeľniť. Je dôležité, aby predstavitelia športových zväzov mali aj iný rozmer a pohľad, nielen športový. Potom sa dostavujú aj výsledky, čoho dôkazom je aj Slovenské olympijské a športové múzeum,“ povedal po návšteve Boris Kollár.



Počas stretnutia v sídle SOŠV hovoril predseda parlamentu s prezidentom SOŠV aj o otázke prípadného vzniku ministerstva športu či ministerstva športu a cestovného ruchu, ako je to vo viacerých európskych krajinách. V súčasnosti je šport začlenený pod ministerstvo školstva a v rámci neho má vlastného štátneho tajomníka. Informoval SOŠV v tlačovej správe.