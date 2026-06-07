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Antonelli najmladším víťazom VC Monaka, Verstappen nedokončil
Antonelli sa radoval z piateho víťazstva v kariére, v prebiehajúcej sezóne aj v sérii. Na najvyššom stupni tak stál vo všetkých pretekoch okrem úvodnej VC Austrálie.
Autor TASR
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Monte Carlo 7. júna (TASR) - Taliansky jazdec Kimi Antonelli sa stal najmladším víťazom VC Monaka v histórii F1. Devätnásťročný pretekár Mercedesu v nedeľných pretekoch zužitkoval štart z pole position triumfoval štýlom štart - cieľ. Druhý skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari a po nehode domáceho Charlesa Leclerca a červenej vlajke obsadil tretiu priečku jazdec Red Bullu Isack Hadjar.
Antonelli sa radoval z piateho víťazstva v kariére, v prebiehajúcej sezóne aj v sérii. Na najvyššom stupni tak stál vo všetkých pretekoch okrem úvodnej VC Austrálie. Preteky poznačili tresty, safety car, nehody, technické problémy aj červená vlajka.
Devätnásťročný Talian zvládol štart z pole position, zatiaľ čo druhý v kvalifikácii Max Verstappen mal veľké problémy s monopostom Red Bull. Holanďan sa prepadol na samý chvost poradia a zamieril rovno do boxov, aby z pretekov odstúpil. Za Antonelliho sa zaradili Lewis Hamilton a Charles Leclerc na Ferrari. Líder šampionátu sa však už v úvodných kolách odpútal svojim prenasledovateľom a vyjazdil si komfortný náskok.
Boj o priebežnú druhú priečku okorenila 5-sekundová penalizácia pre Hamiltona za prekročenie povolenej rýchlosti v boxovej uličke. Opäť sa ukázalo, že v úzkych uliciach Monaka je predbiehanie mimoriadne náročné, a to aj pri nových pravidlách. Russell sa dostal pred trápiaceho sa Hadjara až po pit stopoch oboch jazdcov, ale taktiež si nepostrážil rýchlosť v boxovej uličke a dostal 5-sekundový trest.
Lando Norris sa snažil zdržať Russella v prospech tímového kolegu Oscara Piastriho, ale krajan na Mercedese ho predbehol v tuneli a úradujúci šampión následne odstavil svoj McLaren v boxoch pre technické problémy.
V 60. kole vyšiel na trať safety car po nehode Lancea Strolla. Ferrari povolalo do boxov oboch jazdcov, ako prvého Hamiltona, ktorý si tak odpykal trest. Leclerc po tomto rozhodnutí tímu prišiel o druhú pozíciu, keďže predtým strácal na 7-násobného šampióna menej ako päť sekúnd. Russell si naopak trest počas pit stopu neodpykal a po odchode safety caru nabúral do bariéry Leclerc, pre ktorého sa tak preteky na domácej trati skončili.
Riaditeľstvo pretekov následne v 68. kole aktivovalo červenú vlajku pre problémy s asfaltom v nájazde do predposlednej zákruty, kde havarovali Stroll aj Leclerc. Pred reštartom ešte udelilo Russellovi trest prejazdu boxovou uličkou. Antonelli po červenej vlajke prišiel takmer o celý o náskok a musel svoju pozíciu potvrdiť pri reštarte z pevných pozícii, ktorý Talian zvládol a udržal za sebou Hamiltona. Boj o tretiu pódiovú priečku napokon vyhral Hadjar, hoci riaditeľstvo pretekov oznámilo, že bude ešte prešetrovať úpravy jeho monopostu počas červenej vlajky.
Antonelli sa radoval z piateho víťazstva v kariére, v prebiehajúcej sezóne aj v sérii. Na najvyššom stupni tak stál vo všetkých pretekoch okrem úvodnej VC Austrálie. Preteky poznačili tresty, safety car, nehody, technické problémy aj červená vlajka.
Devätnásťročný Talian zvládol štart z pole position, zatiaľ čo druhý v kvalifikácii Max Verstappen mal veľké problémy s monopostom Red Bull. Holanďan sa prepadol na samý chvost poradia a zamieril rovno do boxov, aby z pretekov odstúpil. Za Antonelliho sa zaradili Lewis Hamilton a Charles Leclerc na Ferrari. Líder šampionátu sa však už v úvodných kolách odpútal svojim prenasledovateľom a vyjazdil si komfortný náskok.
Boj o priebežnú druhú priečku okorenila 5-sekundová penalizácia pre Hamiltona za prekročenie povolenej rýchlosti v boxovej uličke. Opäť sa ukázalo, že v úzkych uliciach Monaka je predbiehanie mimoriadne náročné, a to aj pri nových pravidlách. Russell sa dostal pred trápiaceho sa Hadjara až po pit stopoch oboch jazdcov, ale taktiež si nepostrážil rýchlosť v boxovej uličke a dostal 5-sekundový trest.
Lando Norris sa snažil zdržať Russella v prospech tímového kolegu Oscara Piastriho, ale krajan na Mercedese ho predbehol v tuneli a úradujúci šampión následne odstavil svoj McLaren v boxoch pre technické problémy.
V 60. kole vyšiel na trať safety car po nehode Lancea Strolla. Ferrari povolalo do boxov oboch jazdcov, ako prvého Hamiltona, ktorý si tak odpykal trest. Leclerc po tomto rozhodnutí tímu prišiel o druhú pozíciu, keďže predtým strácal na 7-násobného šampióna menej ako päť sekúnd. Russell si naopak trest počas pit stopu neodpykal a po odchode safety caru nabúral do bariéry Leclerc, pre ktorého sa tak preteky na domácej trati skončili.
Riaditeľstvo pretekov následne v 68. kole aktivovalo červenú vlajku pre problémy s asfaltom v nájazde do predposlednej zákruty, kde havarovali Stroll aj Leclerc. Pred reštartom ešte udelilo Russellovi trest prejazdu boxovou uličkou. Antonelli po červenej vlajke prišiel takmer o celý o náskok a musel svoju pozíciu potvrdiť pri reštarte z pevných pozícii, ktorý Talian zvládol a udržal za sebou Hamiltona. Boj o tretiu pódiovú priečku napokon vyhral Hadjar, hoci riaditeľstvo pretekov oznámilo, že bude ešte prešetrovať úpravy jeho monopostu počas červenej vlajky.