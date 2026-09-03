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Antonelli odmietol špekulácie o možnom prestupe do Ferrari
Antonelli je prvý Talian od čias Alberta Ascariho v roku 1953, ktorý pricestoval na domácu Veľkú cenu Talianska v Monze ako líder priebežného poradia MS.
Autor TASR
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Monza 3. septembra (TASR) - Líder seriálu MS formuly 1 Kimi Antonelli odmietol rastúce špekulácie o svojom možnom prestupe do Ferrari. Dvadsaťročný jazdec Mercedesu vo štvrtok uviedol, že je vo svojom súčasnom tíme spokojný.
„Ako Talian veľmi dobre viem, akí dokážeme byť emotívni a niekedy až príliš nadšení. Takéto špekulácie tu budú vždy a musím s nimi žiť. Ferrari je obrovská a skvelá značka, ale ja som spokojný tam, kde som. Mercedes mi dal šancu, keď som bol ešte dieťa,“ povedal Antonelli na tlačovej konferencii.
Antonelli je prvý Talian od čias Alberta Ascariho v roku 1953, ktorý pricestoval na domácu Veľkú cenu Talianska v Monze ako líder priebežného poradia MS. Vo svojej druhej sezóne v F1 má na čele náskok 59 bodov pred tímovým kolegom Georgeom Russellom.
V boji o prvé víťazstvo od júlového podujatia v Belgicku ho však čaká komplikovaná úloha. Pre plánovanú výmenu motora dostane výrazný trest na štartovom rošte. „Bol by som veľmi šťastný, keby som vyhral. Určite to zo mňa trochu berie tlak, ale stále sa budeme snažiť vyťažiť maximum. Reálne môžeme pomýšľať na prvú päťku, no bude záležať na našom tempe,“ uviedol Antonelli.
Talian zároveň pripustil, že v kvalifikácii môže pomôcť Russellovi. „V tíme sme sa o tom rozprávali. Uvidíme, ako sa budú jednotlivé časti kvalifikácie vyvíjať, ale ak ma tím požiada, urobím to. O pole position bojovať nebudem, takže ak budem môcť tímu nejako pomôcť, spravím to,“ dodal podľa DPA.
„Ako Talian veľmi dobre viem, akí dokážeme byť emotívni a niekedy až príliš nadšení. Takéto špekulácie tu budú vždy a musím s nimi žiť. Ferrari je obrovská a skvelá značka, ale ja som spokojný tam, kde som. Mercedes mi dal šancu, keď som bol ešte dieťa,“ povedal Antonelli na tlačovej konferencii.
Antonelli je prvý Talian od čias Alberta Ascariho v roku 1953, ktorý pricestoval na domácu Veľkú cenu Talianska v Monze ako líder priebežného poradia MS. Vo svojej druhej sezóne v F1 má na čele náskok 59 bodov pred tímovým kolegom Georgeom Russellom.
V boji o prvé víťazstvo od júlového podujatia v Belgicku ho však čaká komplikovaná úloha. Pre plánovanú výmenu motora dostane výrazný trest na štartovom rošte. „Bol by som veľmi šťastný, keby som vyhral. Určite to zo mňa trochu berie tlak, ale stále sa budeme snažiť vyťažiť maximum. Reálne môžeme pomýšľať na prvú päťku, no bude záležať na našom tempe,“ uviedol Antonelli.
Talian zároveň pripustil, že v kvalifikácii môže pomôcť Russellovi. „V tíme sme sa o tom rozprávali. Uvidíme, ako sa budú jednotlivé časti kvalifikácie vyvíjať, ale ak ma tím požiada, urobím to. O pole position bojovať nebudem, takže ak budem môcť tímu nejako pomôcť, spravím to,“ dodal podľa DPA.