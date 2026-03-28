Sobota 28. marec 2026
Antonelli vyhral kvalifikáciu na VC Japonska

Na snímke Kimi Antonelli. Foto: TASR/AP

Na okruhu v Suzuke dosiahol svoju druhú pole position v kariére, pred dvoma týždňami v Číne sa stal vo veku 19 rokov najmladším kvalifikačným víťazom v histórii.

Autor TASR
Suzuka 28. marca (TASR) - Taliansky tínedžer Kimi Antonelli na Mercedese vyhral kvalifikáciu na nedeľnú Veľkú cenu Japonska formuly 1. Na okruhu v Suzuke dosiahol svoju druhú pole position v kariére, pred dvoma týždňami v Číne sa stal vo veku 19 rokov najmladším kvalifikačným víťazom v histórii.

Dominanciu Mercedesu potvrdil druhým miestom v kvalifikácii líder šampionátu George Russell z Veľkej Británie. Antonelli ho zdolal o 298 tisícin sekundy. Na tretej pozícii figuroval v kvalifikácii jazdec McLarenu Oscar Piastri a štvrtý bol Charles Leclerc na Ferrari. Obhajca titulu Lando Norris na McLarene skončil piaty pred Lewisom Hamiltonom. Štvornásobný svetový šampión Max Verstappen z Red Bullu obsadil až 11. miesto, keď nepostúpil do tretej časti kvalifikácie.

S kvalifikáciou som veľmi spokojný, bolo to dobré a čisté. V aute som sa cítil veľmi dobre a každým kolom sa to zlepšovalo,“ povedal Antonelli, ktorý na predchádzajúcom podujatí v Šanghaji získal svoje prvé víťazstvo v kariére F1.
ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov

Prieskum: Voľby by v marci vyhralo PS, nasledoval by Smer-SD