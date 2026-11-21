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Antonelli vyhral kvalifikáciu v Las Vegas, pole position má Verstappen
Antonelli zapísal čas 1:33,893 min, Verstappen za ním zaostal o 258 tisícin sekundy. Tretí skončil ďalší jazdec Mercedesu Brit George Russell s mankom +0,331.
Autor TASR
Las Vegas 21. novembra (TASR) - Holandský jazdec formuly 1 Max Verstappen z tímu Red Bull získal pole position na VC Las Vegas. Najrýchlejší čas v kvalifikácií predviedol v noci na sobotu Talian Kimi Antonelli zo stajne Mercedes, no už istý majster sveta dostal penalizáciu odsunu piatich miest na štarte pre výmenu motora.
Antonelli zapísal čas 1:33,893 min, Verstappen za ním zaostal o 258 tisícin sekundy. Tretí skončil ďalší jazdec Mercedesu Brit George Russell s mankom +0,331. „Bola to zvláštna kvalifikácia. Nepodarilo sa mi zariadiť, aby pneumatiky fungovali, auto som vôbec necítil, brzdovému pedálu všetko trvalo dlho. Myslel som si, že je to stratené, ale ťah tu bol taký dobrý, že som na tom veľa získal,“ zhodnotil kvalifikáciu Antonelli podľa AFP.
Verstappen získal pole position v tejto sezóne po tretíkrát. „Bola to solídna kvalifikácia, veci sme dokázali vyriešiť správne. Moje prvé kolo v tretej kvalifikácii bolo asi najlepšie, aké mohlo byť. Prvý rad je pre nás dobrý,“ pochvaľoval si Holanďan.
Antonelli zapísal čas 1:33,893 min, Verstappen za ním zaostal o 258 tisícin sekundy. Tretí skončil ďalší jazdec Mercedesu Brit George Russell s mankom +0,331. „Bola to zvláštna kvalifikácia. Nepodarilo sa mi zariadiť, aby pneumatiky fungovali, auto som vôbec necítil, brzdovému pedálu všetko trvalo dlho. Myslel som si, že je to stratené, ale ťah tu bol taký dobrý, že som na tom veľa získal,“ zhodnotil kvalifikáciu Antonelli podľa AFP.
Verstappen získal pole position v tejto sezóne po tretíkrát. „Bola to solídna kvalifikácia, veci sme dokázali vyriešiť správne. Moje prvé kolo v tretej kvalifikácii bolo asi najlepšie, aké mohlo byť. Prvý rad je pre nás dobrý,“ pochvaľoval si Holanďan.
VC Las Vegas - kvalifikácia:
1. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 1:33,893 min, 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull Racing) +0,258 s, 3. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,331, 4. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,351, 5. Isack Hadjar (Fr./Red Bull Racing) +0,699, 6. Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls) +0,775, 7. Oscar Piastri (Aust./McLaren) +1,006, 8. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) +1,197, 9. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1,212, 10. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +1,421
1. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 1:33,893 min, 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull Racing) +0,258 s, 3. George Russell (V.Brit./Mercedes) +0,331, 4. Lando Norris (V.Brit./McLaren) +0,351, 5. Isack Hadjar (Fr./Red Bull Racing) +0,699, 6. Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls) +0,775, 7. Oscar Piastri (Aust./McLaren) +1,006, 8. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) +1,197, 9. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1,212, 10. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +1,421