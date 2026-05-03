< sekcia Šport
Antonelli vyhral kvalifikáciu, získal tretiu pole position za sebou
V Miami nebol spokojný so šiestou priečkou v šprinte, ale v kvalifikácii si to vynahradil.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miami 3. mája (TASR) - Taliansky tínedžer Kimi Antonelli na Mercedese vyhral kvalifikáciu na Veľkú cenu Miami formuly 1. Líder šampionátu si vybojoval tretiu pole position za sebou, keď o 166 tisícin sekundy predbehol štvornásobného šampióna Maxa Verstappena z Holandska na monoposte Red Bull. Z tretej priečky odštartuje Monačan Charles Leclerc na Ferrari (+0,345). Štart hlavných pretekov pre hrozbu silných búrok posunuli organizátori o tri hodiny skôr na 19.00 SELČ.
Devätnásťročný Antonelli bol predtým najrýchlejší v kvalifikácii aj na veľkých cenách v Číne a Japonsku a prvenstvá tam následne zopakoval aj v pretekoch. V Miami nebol spokojný so šiestou priečkou v šprinte, ale v kvalifikácii si to vynahradil. „Bol to pre mňa napokon úžasný deň, keďže mám opäť pole position. Predchádzajúci šprint bol pre mňa samozrejme náročný, ale som nesmierne spokojný, že som to napravil. V závere som bol v napätí, pretože som čakal, kým všetci dokončia svoje kolá, ale stačilo to a teraz dúfam, že v nedeľu budem mať magický štart,“ citovala ho agentúra AFP.
Úradujúci majster sveta a víťaz sobotného šprintu Brit Lando Norris na McLarene skončil v kvalifikácii štvrtý pred krajanmi Georgem Russellom z Mercedesu a Lewisom Hamiltonom na Ferrari.
Devätnásťročný Antonelli bol predtým najrýchlejší v kvalifikácii aj na veľkých cenách v Číne a Japonsku a prvenstvá tam následne zopakoval aj v pretekoch. V Miami nebol spokojný so šiestou priečkou v šprinte, ale v kvalifikácii si to vynahradil. „Bol to pre mňa napokon úžasný deň, keďže mám opäť pole position. Predchádzajúci šprint bol pre mňa samozrejme náročný, ale som nesmierne spokojný, že som to napravil. V závere som bol v napätí, pretože som čakal, kým všetci dokončia svoje kolá, ale stačilo to a teraz dúfam, že v nedeľu budem mať magický štart,“ citovala ho agentúra AFP.
Úradujúci majster sveta a víťaz sobotného šprintu Brit Lando Norris na McLarene skončil v kvalifikácii štvrtý pred krajanmi Georgem Russellom z Mercedesu a Lewisom Hamiltonom na Ferrari.
výsledky kvalifikácie na VC Miami:
1. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 1:27,798 min., 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,166 s, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,345, 4. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,385, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,399, 6. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +0,521, 7. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,702, 8. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +0,964, 9. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +0,991, 10. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1,012
1. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 1:27,798 min., 2. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +0,166 s, 3. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +0,345, 4. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +0,385, 5. George Russell (V. Brit./Mercedes) +0,399, 6. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +0,521, 7. Oscar Piastri (Austr./McLaren) +0,702, 8. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +0,964, 9. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +0,991, 10. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +1,012