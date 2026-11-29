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Antonelli vyhral VC Kataru pred tímovým kolegom Russellom
Russell si po štarte držal prvú priečku a tlačil na neho Antonelli, no šéf tímu Toto Wolff obom jazdcom následne zakázal súboje.
Autor TASR,aktualizované
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Lusail 29. novembra (TASR) - Taliansky jazdec Kimi Antonelli vyhral nedeľňajšiu Veľkú cenu Kataru šampionátu Formuly 1. Tohtoročný majster sveta si tak pripísal už desiate víťazstvo. Druhý finišoval jeho britský tímový kolega z Mercedesu a víťaz kvalifikácie George Russell. Pódium doplnil Austrálčan Oscar Piastri v službách McLarenu.
Russell si po štarte držal prvú priečku a tlačil na neho Antonelli, no šéf tímu Toto Wolff obom jazdcom následne zakázal súboje. Situácia na čele tak bola stabilizovaná až do pit stopov, pričom vedenie F1 nariadilo pre jazdcov dve povinné zastávky v boxoch. Russella pripravil o prvú pozíciu dlhý pit stop v dôsledku poškodenia monopostu, ktoré ho limitovalo od 2. kola, a Antonelli mal na čele komfortný náskok. Talian sa ponúkal, že nechá zvíťaziť svojho tímového kolegu, lenže odstup medzi nimi už bol priepastný a tím sa rozhodol pre držanie pozícií. Piastri si medzitým držal tretie miesto, ktoré si vybojoval po štarte a obsadil ho v druhých pretekoch za sebou.
hlasy po pretekoch /zdroj: Nova Sport 5/:
Kimi Antonelli, víťaz: „Auto bolo úžasné a tempo počas celých pretekov bolo neuveriteľné, špeciálne v čistom vzduchu. Som hrdý na tím za prácu, ktorý odviedol, najmä v porozumení nových pravidiel. Škoda, že Georgeovi sa poškodil monopost, v závere by to bol pekný súboj.“
George Russell, 2. miesto: „Tieto preteky vystihujú celý môj rok. Keď som trafil nejaké úlomky a poškodil si monopost, bolo to potom náročné. Som rád, že som na pódiu, ale nemalo to takto dopadnúť. Teším sa na nový rok. Keby mi Kimi prenechá prvé miesto, tak to nezoberiem, ale je fajn, že sme po nejakej dobe obaja na pódiu.“
Oscar Piastri, 3. miesto: „Viac sme v týchto pretekoch dosiahnuť nemohli. V závere ma Max (Verstappen) doťahoval, takže to bolo trochu stresujúce, ale je pekné byť opäť na pódiu. Na začiatku bolo na trati veľa polystyrénu a dúfal som, že medzitým netrafím niečo tvrdšie.“
VC Kataru (57 kôl po 5,419 km, celkovo: 308,611 km) - výsledky:
1. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 1:23:58,209 h, 2. George Russell (V. Brit./Mercedes) +31,476 s, 3. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +33,017, 4. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +34,254, 5. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +39,131, 6. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +57,518, 7. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +58,001, 8. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +59,323, 9. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls), 10. Gabriel Bortoleto (Braz./Audi), 11. Oliver Bearman (V. Brit./Haas), 12. Nico Hülkenberg (Nem./Audi), 13. Franco Colapinto (Arg./Alpine), 14. Pierre Gasly (Fr./Alpine), 15. Carlos Sainz ml. (Šp./Williams), 16. Rafael Camara (Braz./Haas) všetci +1 kolo, 17. Alexander Albon (Thaj./Williams), 18. Sergio Perez (Mex./Cadillac) obaja +2 kolá, 19. Valtteri Bottas (Fín./Cadillac) +3 kolá
nedokončili: Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), Lance Stroll (Kan./Aston Martin), Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls)
celkové poradie (po 22 z 23 pretekov)
1. Antonelli 427 b*, 2. Verstappen 316, 3. Russell 282, 4. Hamilton 275, 5. Norris 274, 6. Leclerc 256, 7. Piastri 182, 8. Hadjar 126, 9. Lawson 91, 10. Gasly 52, 11. Lindblad 38, 12. Colapinto 35, 13. Bearman 23, 14. Bortoleto 15, 15. Hülkenberg 14, 16. Sainz ml. 11, 17. Esteban Ocon (Fr./Haas) 7, 18. Alonso 7, 19. Albon 5, 20. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) 1, 21. Ryo Hirakawa (Jap./Haas) 1, 22. Stroll, 23. Bottas, 24. Perez, 25. Camara všetci 0
Pohár konštruktérov:
1. Mercedes 709 b**, 2. Ferrari 531, 3. Red Bull 456, 4. McLaren 456, 5. Racing Bulls 116, 6. Alpine 87, 7. Haas 31, 8. Audi 29, 9. Williams 16, 10. Aston Martin 7, 11. Cadillac 0
*istý titul
**istý Pohár konštruktérov
Russell si po štarte držal prvú priečku a tlačil na neho Antonelli, no šéf tímu Toto Wolff obom jazdcom následne zakázal súboje. Situácia na čele tak bola stabilizovaná až do pit stopov, pričom vedenie F1 nariadilo pre jazdcov dve povinné zastávky v boxoch. Russella pripravil o prvú pozíciu dlhý pit stop v dôsledku poškodenia monopostu, ktoré ho limitovalo od 2. kola, a Antonelli mal na čele komfortný náskok. Talian sa ponúkal, že nechá zvíťaziť svojho tímového kolegu, lenže odstup medzi nimi už bol priepastný a tím sa rozhodol pre držanie pozícií. Piastri si medzitým držal tretie miesto, ktoré si vybojoval po štarte a obsadil ho v druhých pretekoch za sebou.
hlasy po pretekoch /zdroj: Nova Sport 5/:
Kimi Antonelli, víťaz: „Auto bolo úžasné a tempo počas celých pretekov bolo neuveriteľné, špeciálne v čistom vzduchu. Som hrdý na tím za prácu, ktorý odviedol, najmä v porozumení nových pravidiel. Škoda, že Georgeovi sa poškodil monopost, v závere by to bol pekný súboj.“
George Russell, 2. miesto: „Tieto preteky vystihujú celý môj rok. Keď som trafil nejaké úlomky a poškodil si monopost, bolo to potom náročné. Som rád, že som na pódiu, ale nemalo to takto dopadnúť. Teším sa na nový rok. Keby mi Kimi prenechá prvé miesto, tak to nezoberiem, ale je fajn, že sme po nejakej dobe obaja na pódiu.“
Oscar Piastri, 3. miesto: „Viac sme v týchto pretekoch dosiahnuť nemohli. V závere ma Max (Verstappen) doťahoval, takže to bolo trochu stresujúce, ale je pekné byť opäť na pódiu. Na začiatku bolo na trati veľa polystyrénu a dúfal som, že medzitým netrafím niečo tvrdšie.“
VC Kataru (57 kôl po 5,419 km, celkovo: 308,611 km) - výsledky:
1. Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 1:23:58,209 h, 2. George Russell (V. Brit./Mercedes) +31,476 s, 3. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +33,017, 4. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +34,254, 5. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +39,131, 6. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +57,518, 7. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +58,001, 8. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +59,323, 9. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls), 10. Gabriel Bortoleto (Braz./Audi), 11. Oliver Bearman (V. Brit./Haas), 12. Nico Hülkenberg (Nem./Audi), 13. Franco Colapinto (Arg./Alpine), 14. Pierre Gasly (Fr./Alpine), 15. Carlos Sainz ml. (Šp./Williams), 16. Rafael Camara (Braz./Haas) všetci +1 kolo, 17. Alexander Albon (Thaj./Williams), 18. Sergio Perez (Mex./Cadillac) obaja +2 kolá, 19. Valtteri Bottas (Fín./Cadillac) +3 kolá
nedokončili: Fernando Alonso (Šp./Aston Martin), Lance Stroll (Kan./Aston Martin), Arvid Lindblad (V.Brit./Racing Bulls)
celkové poradie (po 22 z 23 pretekov)
1. Antonelli 427 b*, 2. Verstappen 316, 3. Russell 282, 4. Hamilton 275, 5. Norris 274, 6. Leclerc 256, 7. Piastri 182, 8. Hadjar 126, 9. Lawson 91, 10. Gasly 52, 11. Lindblad 38, 12. Colapinto 35, 13. Bearman 23, 14. Bortoleto 15, 15. Hülkenberg 14, 16. Sainz ml. 11, 17. Esteban Ocon (Fr./Haas) 7, 18. Alonso 7, 19. Albon 5, 20. Juki Cunoda (Jap./Racing Bulls) 1, 21. Ryo Hirakawa (Jap./Haas) 1, 22. Stroll, 23. Bottas, 24. Perez, 25. Camara všetci 0
Pohár konštruktérov:
1. Mercedes 709 b**, 2. Ferrari 531, 3. Red Bull 456, 4. McLaren 456, 5. Racing Bulls 116, 6. Alpine 87, 7. Haas 31, 8. Audi 29, 9. Williams 16, 10. Aston Martin 7, 11. Cadillac 0
*istý titul
**istý Pohár konštruktérov