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Antonelli zvíťazil v šprinte na VC Veľkej Británie a zvýšil náskok
Antonelli má pred nedeľňajšou Veľkou cenou 179 bodov a triumfom v šprinte zvýšil náskok na čele celkového poradia. Za ním nasledujú Russell (136) a Hamilton (132).
Autor TASR
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Silverstone 4. júla (TASR) - Taliansky pretekár Andrea Kimi Antonelli zvíťazil v sobotňajšom šprinte na Veľkej cene Veľkej Británii. Zvýšil tým náskok na čele poradia seriálu MS F1. Druhý najlepší čas dosiahol miláčik britských fanúšikov Lewis Hamilton na Ferrari, tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene.
Antonelli a Hamilton do záveru súperili o prvenstvo, no zaujímavý súboj sa odohral aj medzi Norrisom a ďalším Britom Georgeom Russellom (Mercedes) o 3. miesto.
Antonelli má pred nedeľňajšou Veľkou cenou 179 bodov a triumfom v šprinte zvýšil náskok na čele celkového poradia. Za ním nasledujú Russell (136) a Hamilton (132).
Antonelli a Hamilton do záveru súperili o prvenstvo, no zaujímavý súboj sa odohral aj medzi Norrisom a ďalším Britom Georgeom Russellom (Mercedes) o 3. miesto.
Antonelli má pred nedeľňajšou Veľkou cenou 179 bodov a triumfom v šprinte zvýšil náskok na čele celkového poradia. Za ním nasledujú Russell (136) a Hamilton (132).
VC Veľkej Británie, šprint (17 kôl, 1 kolo: 5,891 km):
1. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 26:12,129 min., 2. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +2,745 sek., 3. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +9,783, 4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +10,639, 5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +12,620, 6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +16,550, 7. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +17,551, 8. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) +30,223, 9. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +30,953, 10. Arvid Lindblad (V. Brit./Racing Bulls) +35,110, 11. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +40,273, 12. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +41,026, 13. Nico Hülkenberg (Nem./Audi) +41,680, 14. Gabriel Bortoleto (Braz./Audi) +42,499, 15. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +45,784, 16. Esteban Ocon (Fr./Haas) +49,810, 17. Carlos Sainz (Šp./Williams) +50,379, 18. Alexander Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +50,757, 19. Valtteri Bottas (Fín./Cadillac) +1:15,117, 20. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:31,872, 21. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 22. Sergio Perez (Mex./Cadillac) obaja + 1 kolo
1. Andrea Kimi Antonelli (Tal./Mercedes) 26:12,129 min., 2. Lewis Hamilton (V. Brit./Ferrari) +2,745 sek., 3. Lando Norris (V. Brit./McLaren) +9,783, 4. George Russell (V. Brit./Mercedes) +10,639, 5. Charles Leclerc (Mon./Ferrari) +12,620, 6. Max Verstappen (Hol./Red Bull) +16,550, 7. Oscar Piastri (Aus./McLaren) +17,551, 8. Liam Lawson (N. Zél./Racing Bulls) +30,223, 9. Isack Hadjar (Fr./Red Bull) +30,953, 10. Arvid Lindblad (V. Brit./Racing Bulls) +35,110, 11. Pierre Gasly (Fr./Alpine) +40,273, 12. Franco Colapinto (Arg./Alpine) +41,026, 13. Nico Hülkenberg (Nem./Audi) +41,680, 14. Gabriel Bortoleto (Braz./Audi) +42,499, 15. Oliver Bearman (V. Brit./Haas) +45,784, 16. Esteban Ocon (Fr./Haas) +49,810, 17. Carlos Sainz (Šp./Williams) +50,379, 18. Alexander Albon (Thaj./V. Brit./Williams) +50,757, 19. Valtteri Bottas (Fín./Cadillac) +1:15,117, 20. Fernando Alonso (Šp./Aston Martin) +1:31,872, 21. Lance Stroll (Kan./Aston Martin), 22. Sergio Perez (Mex./Cadillac) obaja + 1 kolo