Antonio zabezpečil triumf West Hamu, Poznaň uspela aj bez Slovákov

Bratislava 10. marca (TASR) - Futbalisti West Hamu United sa priblížili k postupu do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy. Na ihrisku AEK Larnaka triumfovali v prvom osemfinálovom zápase 2:0. Lech Poznaň uspela doma proti Djurgardenu 2:0, Slováci do stretnutia nezasiahli.



Jediný anglický zástupca v súťaži rozhodol o svojom triumfe na konci prvého polčasu. Oba góly strelil útočník Michail Antonio. Ten mohol tesne na začiatku druhej časti dosiahnuť hetrik, ale jeho strela skončila na žrdi.



"Bolo dôležité, aby sme vyhrali a získali malý náskok pred domácou odvetou. Taký plán sme si aj stanovili. Bol som blízko hetriku, ale aj dva góly pomohli k triumfu. Verím, že sa nám podarí streliť ďalšie budúci týždeň pred našimi fanúšikmi. Vo futbale sa môže stať čokoľvek, ale verím, že to zvládneme," povedal Antonio pre oficiálnu stránku West Hamu.



Hráči Poznane potvrdili proti Djurgardenu IF formu, keď sa presadili v oboch polčasoch. Poľský klub zvíťazil v ôsmom z uplynulých deviatich domácich zápasoch v tejto sezóne v európskych súťažiach. Slovenský obranca Ľubomír Šatka a brankár Dominik Holec však sedeli len na lavičke náhradníkov. Za domácich sa presadili Antonio Milič a Filip Marchwiňski.



"Môžem povedať, že som spokojný s výsledkom. Ešte viac ma však potešila organizácia hry, pretože si myslím, že sme odohrali naozaj dobrý duel. Súperovi sme nedovolili vytvoriť si veľa gólových príležitostí. Možno sa na štatistiky nepozerám často, ale niečo nám hovoria. Pred odvetou sme v dobrej pozícii, ale je to len polčas. Vo Švédsku chceme potvrdiť postup," povedal tréner John van den Brom podľa poľskej webstránky.



Villarreal remizoval na pôde Anderlechtu Brusel 1:1. Španielsky tím chce po triumfe v Európskej lige 2020/2021 zaútočiť na ďalšiu kontinentálnu trofej, no pred odvetou je ešte všetko otvorené. Fiorentina potvrdila rolu favorita v prvom osemfinálovom súboji. Jediný gól zaznamenal Čech Antonín Barák v 69. minúte zápasu. Nice uspelo na pôde Šeriffu Tiraspoľ 1:0, keď sa v nadstavenom čase prvého polčasu presadil Ayoub Amraoui. Osemnásťročný marocký obranca strelil svoj premiérový gól v treťom stretnutí za Nice. Gent remizoval s Istanbulom Basaksehir 1:1. Odvety sú na programe na budúci týždeň v stredu a vo štvrtok. Žreb štvrťfinále sa uskutoční v piatok 17. marca.