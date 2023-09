Antony poprel, že by sa dopustil násilia: Nikdy som neudrel ženu

Sao Paulo 9. septembra (TASR) - Brazílsky futbalista Antony rezolútne poprel, že by sa dopustil domáceho násilia voči svojej bývalej partnerke Gabriele Cavallinovej. Rovnako odmietol aj ďalšie obvinenia z ublíženia na zdraví, ktorým v súčasnosti čelí.



Krídelníka Manchestru United nahlásila bývalá priateľka 20. mája na polícii pre údajné domáce násilie. Brazílske médiá zverejnili ich údajné výmeny názorov, v ktorých sa mal hráč Cavallinovej viackrát vyhrážal a zastrašovať ju. Brazílska futbalová konfederácia (CBF) v reakcii na obvinenia vyradila Antonyho z reprezentačného kádra pre úvodné dva zápasy kvalifikácie MS 2026. CBF uviedla, že prípad "treba vyšetriť" a že vyradenie hráča bolo zamerané na ochranu jeho a národného tímu. Polícia v Sao Paule pre agentúru AP potvrdila, že vyšetrovanie prebieha, ale neposkytla žiadne podrobnosti. Na podozrenie zareagoval aj Antonyho klub Manchester United, ktorý vo vyhlásení uviedol, že berie obvinenie vážne.



Následne brazílske médiá zverejnili aj ďalšie prípady, keď sa mal Antony dopustiť násilia voči ženám. Denník Extra informoval, že študentka práva a influencerka Rayssa de Freitasová podala v máji 2022 trestné oznámenie na Antonyho. Obvinila ho, že jej pôsobil zranenie pri nočnom incidente v Sao Paule. Na ňom sa mali zúčastniť aj ďalší futbalista a žena. Ďalší prípad zverejnila televízia RecordTV, ktorá priniesla vyjadrenie bankárky Ingrid Lanovej. Podľa nej ju mal Antony napadnúť v jeho dome v Manchestri v októbri 2022. "Sotil ma do steny a udrela som si hlavu," uviedla.



Antony už predtým na Instagrame dôrazne odmietol verziu Cavallinovej. Priznal, že jeho vzťah so ženou bol "búrlivý", ale nikdy ju fyzicky nenapadol. V piatok v brazílskej televízii rezolútne poprel aj všetky ďalšie obvinenia, pri ktorých sa mal dopustiť násilia: "Nikdy som neudrel ženu. Nikdy som nezaútočil na žiadnu ženu a ani nikdy nezaútočím. Som si na sto percent istý, že som sa žiadnej ženy nedotkol. A prinesiem o tom aj dôkazy. Ľudia uvidia pravdu."