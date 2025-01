Antony sa z Manchestru United presunul na hosťovanie do Betisu Sevilla

Sevilla 25. januára (TASR) - Brazílsky futbalový reprezentant Antony bude do konca sezóny pôsobiť v Betise Sevilla. Účastník La Ligy ho získal z Manchestru United na hosťovanie.



Dvadsaťštyriročný krídelník prišiel na Old Trafford v roku 2022 z Ajaxu Amsterdam za 81,3 milióna libier a stal sa druhým najdrahším hráčom klubu. Jeho dres si obliekol v 92 dueloch a zaznamenal 12 gólov. Zmluva mu platí do roku 2027. Informovala AFP.