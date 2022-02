Anttila z izolácie až k zlatu, na úspechu výrazný rukopis Jalonena

Fínski hokejisti sa tešia zo zisku zlata po víťazstve 2:1 nad tímom Ruského olympijského výboru (ROC) na ZOH 2022 v Pekingu v nedeľu 20. februára 2022. Fínski hokejisti získali prvýkrát v histórii olympijské zlato. Foto: TASR/AP

Fínsky hokejista Hannes Björninen (vpravo) sa teší z gólu so spoluhráčom Saku Mäenalanenom počas zápasu olympijského turnaja v hokeji mužov o zlato Fínsko - ROC na ZOH 2022 v Pekingu v nedeľu 20. Foto: TASR/AP

Peking 20. februára (TASR) - Fínsky hokej slávil v nedeľu historický úspech. Po troch tituloch majstra sveta vystúpili "Suomi" aj na hokejový Olymp, keď premiérovo dobyli zlato na ZOH. Vo finálovom súboji v Pekingu ich nezastavil ani inkasovaný gól už v 8. minúte, vďaka pevnej defenzíve nedovolili ruskému tímu už viackrát skórovať, dvoma zásahmi skóre otočili a po triumfe 2:1 mohla 5,5-miliónová krajina oslavovať prvý olympijský titul.," jasal Sakari Manninen, so siedmimi kanadskými bodmi (4+3) najproduktívnejší hráč fínskeho tímu na pekinskom turnaji. "Mieša sa vo mne toľko pocitov, nedajú sa všetky ani slovami opísať, no tie hlavné sú, že je to niečo úžasné. Tvrdo sme pracovali a napokon sme vybojovali túto zlatú medailu," citoval web IIHF 30-ročného centra.Fíni profitovali z obrovských skúseností, v kádri trénera Jukku Jalonena figurovalo až 15 tridsiatnikov, pričom vekový priemer tímu bol 30,5 roka. Mužstvo nič nezlomilo a vo finále za nepriaznivého stavu zdvihli zástavu osvedčení lídri. Na vedúci gól Michaila Grigorenka v presilovke dokázal odpovedať v 24. minúte obranca Ville Pokka a o víťazný gól sa na začiatku tretej tretiny postaral veterán Marko Anttila, ktorého strelu usmernil jedným tečom do bránky Hannes Björninen. "Po druhej tretine sme si v šatni povedali, že potrebujeme viac strieľať a tlačiť sa do ich bránky. Björninen bol na správnom mieste, bol to pre nás dôležitý gól," opísal víťazný zásah skúsený Anttila.Tridsaťšesťročný útočník bol hrdina MS 2019 na Slovensku, kde výrazne pomohol severanom k zisku ich tretieho titulu majstra sveta. Na šampionáte zažiaril najmä vo vyraďovacej časti a vo finále skolil Kanadu (3:1) dvoma gólmi. Na jeho skúsenosti sa spoliehal kouč Jalonen aj v Pekingu, lenže v úvode olympijského turnaja nemohol s robustným hokejistom počítať. Po prílete do Číny mal Anttila sériu pozitívnych testov na koronavírus. Darmo namietal, že Covid-19 prekonal už pred mesiacom a nemá žiadne symptómy, v izolačnom hoteli musel stráviť šesť dní, až kým nevykazoval negatívne výsledky: "." K tímu sa Anttila pripojil až pred druhým zápasom v skupine, napokon stihol v piatich dueloch nazbierať tri body (2+1). "," vyznal sa fínsky "obor", ktorý bol jeden z asistentov kapitána Valtteriho Filppulu.Rešpektovaný líder skóroval hneď v prvom zápase po návrate, ďalší zásah pridal vo štvrťfinále proti Švajčiarsku (5:1) a vo finále mal výrazný podiel na víťaznom góle. "," povedal na adresu Anttilu obranca Sami Vatanen. Generálny manažér "Suomi" Jere Lehtinen, ktorý reprezentoval Fínov na ZOH 2006 v Turíne, kde predtým naposledy postúpili do olympijského finále, ocenil Anttilov nekompromisný prístup v tréningoch. Vďaka nemu sa aj vo vysokom veku udržuje vo výbornej kondičke. "," poznamenal Lehtinen.Kouč Jalonen Anttilu veľmi dobre pozná, trénuje ho vyše dekádu a veteránove výkony na ZOH 2022 ho neprekvapili. "," povedal Jalonen, ktorý pridal do svojej zbierky ďalší cenný úspech. Na svetových šampionátoch 2011 a 2019, ktoré sa zhodne konali v Bratislave a Košiciach, doviedol Fínov k titulom majstra sveta. Teraz aj vďaka nemu slávia hráči z krajiny tisícich jazier olympijské zlato, na ktoré veľmi dlho čakali. Fínsko sa stalo členom IIHF v roku 1928, na MS sa premiérovo prestavilo o jedenásť rokov neskôr vo Švajčiarsku a olympijský debut zažilo v roku 1952. Odvtedy uplynulo 70 rokov, počas ktorých severania hokejovo rástli, no až doposiaľ nevystúpili na najvyšší stupienok pod piatimi kruhmi. "," cituje TASR slová obrancu Vatanena.Fíni boli k olympijskému zlatu už niekoľkokrát blízko, no nikdy svoj boj nedotiahli do konca. Na ZOH 1988 v Calgary skončili po triumfe 2:1 nad ZSSR druhí vo finálovej skupine a odniesli si striebro. V Turíne 2006 odohrali vyrovnané finále so Švédmi, no gól Nicklasa Lidströma v tretej tretine rozhodol o triumfe odvekého rivala a ďalšej striebornej medaile pre Fínov. Tí okrem toho získali aj štyri olympijské bronzy (1994, 1998, 2010, 2014). Teraz dali úspešnej jazde konečne zlatú bodku. V Pekingu nenašli ani v jednom zo šiestich zápasov premožiteľa, pričom na ceste k titulu dvakrát zdolali Slovákov - v základnej skupine 6:2 a v semifinále 2:0. Podľa Filppulu má veľký podiel na úspechu práve Jalonen, ktorý už na ZOH 2010 priviedol krajinu k bronzu. "," povedal Filppula na adresu 59-ročného trénera. "."