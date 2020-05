Antukový turnaj v Ríme by sa mal odohrať druhej polovici septembra

Rím 30. mája (TASR) - Tradičný tenisový turnaj mužov a žien v Ríme by sa mohol tento rok uskutočniť v druhej polovici septembra. Pôvodne sa malo hrať na talianskej antuke od 11. mája, podujatie ale odložili pre pandémiu koronavírusu.



Tento turnaj sa hrá tradične pred prestížnym Roland Garros, mnohým tenistom slúži ako príprava na druhý grandslam sezóny. Teraz sa však termíny oboch turnajov budú prekrývať. Na francúzskych dvorcoch by sa malo začať hrať od 20. septembra, no pre kolíziu s cyklistickými pretekmi Tour de France sa špekuluje o tom, že sa Roland Garros odloží ešte o jeden týždeň.