Anunoby bude chýbať Knicks v treťom dueli s Indianou

New York 10. mája (TASR) - OG Anunoby bude pre zranenie chýbať basketbalistom New Yorku Knicks v treťom stretnutí semifinále Východnej konferencie NBA na palubovke Indiany. Otázny je pre pre problémy s nohou aj štart hrdinu druhého duelu série Jalena Brunsona. Knicks vedú 2:0 na zápasy a v noci na sobotu sa predstavia na palubovke Pacers.



Anunoby si 28 bodmi vytvoril v druhom domácom stretnutí s Indianou (130:121) kariérové maximum v play off, no v tretej štvrtine si privodil zranenie. V úvodnej si v tom istom dueli zranil nohu aj Brunson a na palubovke až do polčasovej prestávky chýbal. Potom sa však vrátil do hry a po zmene strán potiahol svoj tím k víťazstvu, keď si pripísal celkovo 29 bodov. Informovala agentúra AFP.