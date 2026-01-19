< sekcia Šport
AO: De Minaur a Medvedev postúpili do 2. kola
Trojnásobný finalista Medvedev ako nasadená jedenástka zvíťazil nad Holanďanom Jesperom de Jongom 7:5, 6:1, 7:6 (2).
Autor TASR,aktualizované
Melbourne 19. januára (TASR) - Austrálsky tenista Alex de Minaur a Rus Daniil Medvedev postúpili do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. De Minaur v úvodnom kole v pozícii nasadenej šestky zdolal Američana Mackenzieho McDonalda 6:2, 6:2, 6:3.
Trojnásobný finalista Medvedev ako nasadená jedenástka zvíťazil nad Holanďanom Jesperom de Jongom 7:5, 6:1, 7:6 (2). S turnajom sa rozlúčil siedmy nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime, ktorý pre zdravotné problémy skrečoval duel s Portugalčanom Nunom Borgesom za stavu 6:3, 4:6, 4:6.
Na začiatku tretieho setu začali Augera-Aliassimea trápiť kŕče. „Nespomínam si, že by sa mi v tejto fáze zápasu počas mojej kariéry stalo čosi podobné. Neviem, či si horúce počasie vyžiadalo svoju daň, ale nedokázal som pokračovať v dueli. Na kurte chcem bojovať proti môjmu súperovi a nie byť ako boxovacie vrece," uviedol Kanaďan pre akreditované médiá.
Trojnásobný finalista Medvedev ako nasadená jedenástka zvíťazil nad Holanďanom Jesperom de Jongom 7:5, 6:1, 7:6 (2). S turnajom sa rozlúčil siedmy nasadený Kanaďan Felix Auger-Aliassime, ktorý pre zdravotné problémy skrečoval duel s Portugalčanom Nunom Borgesom za stavu 6:3, 4:6, 4:6.
Na začiatku tretieho setu začali Augera-Aliassimea trápiť kŕče. „Nespomínam si, že by sa mi v tejto fáze zápasu počas mojej kariéry stalo čosi podobné. Neviem, či si horúce počasie vyžiadalo svoju daň, ale nedokázal som pokračovať v dueli. Na kurte chcem bojovať proti môjmu súperovi a nie byť ako boxovacie vrece," uviedol Kanaďan pre akreditované médiá.
muži - dvojhra - 1. kolo:
Learner Tien (USA-25) - Marcos Giron (USA) 7:6 (2), 4:6, 3:6, 7:6 (3), 6:2, Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Aleksandar Vukič (Austr.) 7:5, 6:2, 6:2, Alex de Minaur (Austr.-6) - Mackenzie McDonald (USA) 6:2, 6:2, 6:3. Daniil Medvedev (Rus.-11) - Jesper De Jong (Hol.) 7:5, 6:2, 7:6 (2), Nuno Borges (Portug.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-7) 3:6, 6:4, 6:4 - skreč, Quentin Halys (Fr.) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:2, 6:2, 7:6 (2), Hamad Medjedovič (Srb.) - Mariano Navone (Arg.) 6:2, 6:7 (3), 6:4, 6:2, Tommy Paul (USA-19) - Aleksandar Kovačevič (USA) 6:4, 6:3, 6:3, Reilly Opelka (USA) - Nicolai Budkov Kjaer (Nór.) 6:4, 6:3, 6:4, Alexander Ševčenko (Kaz.) - Elias Ymer (Švéd.) 3:6, 7:5, 6:4, 6:1, Andrej Rubľov (Rus.-13) - Matteo Arnaldi (Tal.) 6:4, 6:2, 6:3, Fábián Marozsán (Maď.) - Arthur Rinderknech (Fr.-24) 6:3, 6:4, 6:7 (2), 6:4, Ťün-čcheng Šang (Čína) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 6:4, 6:7 (2), 6:4, 6:0, Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-14) - Filip Misolič (Rak.) 6:2, 6:3, 6:3, Jordan Thompson (Austr.) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 6:7 (3), 7:5, 6:1, 6:1
Learner Tien (USA-25) - Marcos Giron (USA) 7:6 (2), 4:6, 3:6, 7:6 (3), 6:2, Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Aleksandar Vukič (Austr.) 7:5, 6:2, 6:2, Alex de Minaur (Austr.-6) - Mackenzie McDonald (USA) 6:2, 6:2, 6:3. Daniil Medvedev (Rus.-11) - Jesper De Jong (Hol.) 7:5, 6:2, 7:6 (2), Nuno Borges (Portug.) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-7) 3:6, 6:4, 6:4 - skreč, Quentin Halys (Fr.) - Alejandro Tabilo (Čile) 6:2, 6:2, 7:6 (2), Hamad Medjedovič (Srb.) - Mariano Navone (Arg.) 6:2, 6:7 (3), 6:4, 6:2, Tommy Paul (USA-19) - Aleksandar Kovačevič (USA) 6:4, 6:3, 6:3, Reilly Opelka (USA) - Nicolai Budkov Kjaer (Nór.) 6:4, 6:3, 6:4, Alexander Ševčenko (Kaz.) - Elias Ymer (Švéd.) 3:6, 7:5, 6:4, 6:1, Andrej Rubľov (Rus.-13) - Matteo Arnaldi (Tal.) 6:4, 6:2, 6:3, Fábián Marozsán (Maď.) - Arthur Rinderknech (Fr.-24) 6:3, 6:4, 6:7 (2), 6:4, Ťün-čcheng Šang (Čína) - Roberto Bautista Agut (Šp.) 6:4, 6:7 (2), 6:4, 6:0, Alejandro Davidovich Fokina (Šp.-14) - Filip Misolič (Rak.) 6:2, 6:3, 6:3, Jordan Thompson (Austr.) - Juan Manuel Cerundolo (Arg.) 6:7 (3), 7:5, 6:1, 6:1