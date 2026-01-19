< sekcia Šport
AO: Gauffová, Anisimovová a Pegulová suverénne do 2. kola dvojhry
Gauffová v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky zdolala Uzbečku ruského pôvodu Kamillu Rachimovovú 6:2, 6:3.
Melbourne 19. januára (TASR) - Americké tenistky Cori Gauffová, Amanda Anisimovová a Jessica Pegulová sa suverénnym spôsobom prebojovali do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Gauffová v úvodnom kole v pozícii nasadenej trojky zdolala Uzbečku ruského pôvodu Kamillu Rachimovovú 6:2, 6:3. Turnajová štvorka Anisimovová si poradila so Švajčiarkou Simonou Waltertovou 6:3, 6:2. Pegulová ako nasadená šestka zvíťazila nad Ruskou Anastasiou Zacharovovou 6:2, 6:1.
Gauffová mala v úvode duelu s Rachimovovou problémy s podaním, no v ďalších minútach našla na servise správny rytmus. „Snažila som sa zachovať chladnú hlavu a nevyvíjať na seba tlak. Dnes som počas celého zápasu veľmi dobre returnovala. V každom geme na príjme som mala pocit, že môžem súperku brejknúť. Do Melbourne som prišla s cieľom získať ďalší grandslamový titul, iba s tým budem spokojná," uviedla dvojnásobná grandslamová šampiónka Gauffová pre akreditované médiá.
Anisimovová sa netají ambíciami postúpiť do svojho tretieho grandslamového finále za sebou. Vlani na tráve vo Wimbledone neuhrala v súboji o trofej s Poľkou Igou Swiatekovou ani gem, vo vyvrcholení US Open proti svetovej jednotke Bieloruske Arine Sobolenkovej prehrala v dvoch vyrovnaných setoch. „Je skvelé byť opäť v Austrálii. Melbourne je pre mňa ako druhý domov. Fanúšikovia sú tu veľmi hluční a vždy dokážu vytvoriť skvelú atmosféru," zdôraznila 24-ročná Američanka.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Alycia Parksová (USA) - Alexandra Ealová (Fil.) 0:6, 6:3, 6:2, Karolína Muchová (ČR-19) - Jaqueline Cristianová (Rum.) 6:3, 7:6 (6), Oksana Selechmelevová (Rus.) - Ella Seidelová (Nem.) 6:3, 3:6, 6:0, Cori Gauffová (USA-3) - Kamilla Rachimovová (Uzb.) 6:2, 6:3, Amanda Anisimovová (USA-4) - Simona Waltertová (Švajč.) 6:3, 6:2, Jessica Pegulová (USA-6) - Anastasia Zacharovová (Rus.) 6:2, 6:1, Ciara Tausonová (Dán.-14) - Dalma Gálfiová (Maď.) 6:3, 6:3, Magdalena Frechová (Poľ.) - Veronika Erjavečová (Slovin.) 6:1, 6:1, McCartney Kesslerová (USA) - Emiliana Arangová (Kol.) 6:3, 6:2, Peyton Stearnsová (USA) - Sofia Keninová (USA-27) 6:3, 6:2, Anna Bondarová (Maď.) - Elizabeth Mandliková (USA) 6:0, 6:4, Petra Marcinková (Chor.) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:3, 7:5, Storm Hunterová (Austr.) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:4, 6:4, Magda Linetteová (Poľ.) - Emma Navarrová (USA-15) 3:6, 6:3, 6:3, Ann Liová (USA) - Camila Osoriová (Kol.) 6:4, 6:7 (5), 7:5, Linda Klimovicová (Poľ.) - Francesca Jonesová (V. Brit.) 6:2, 3:2 - skreč, Priscilla Honová (Austr.) - Marina Stakusicová (Kan.) 1:6, 6:4, 5:3 - skreč
