Apithyová-Brunetová so zlatom v šabli, vo finále zdolala Balzerovú

šerm - šabľa ženy



o 3. miesto:



Oľga Charlanová (Ukr.) - Sebin Choiová (Kór.rep.) 15:14







finále:



Manon Apithyová-Brunetová (Fr.) - Sara Balzerová (Fr.) 15:12







Paríž 30. júla (TASR) - Francúzska reprezentantka v šerme Manon Apithyová-Brunetová získala na OH v Paríži zlatú medailu v šabli. Vo finále zvíťazila nad krajankou Sarou Balzerovou 15:12. Bronz putuje do Ukrajiny zásluhou Oľgy Charlanovej, ktorá v zápase o 3. miesto zdolala Kórejčanku Sebin Choiovú 15:14.Apithyová-Brunetová získala svoje prvé zlato pod piatimi kruhmi. Pred troma rokmi v Tokiu skončila tretia a odniesla si bronz. Tridsaťtriročná Charlanová si pripísala piaty kov na OH a tretí v individuálnej disciplíne. Ukrajinka skončila rovnako ako v Londýne (2012) a Riu de Janeiro (2016) opäť tretia.