Apollo začalo finálovú sériu SBL dvoma výhrami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer

Najprv v piatok na domácej pôde vyhrali 8:3, celý zápas odhádzal Riley Moore, ktorý dovolil súperovi iba dva dobehy.

Bratislava 15. septembra (TASR) - V Slovenskej bejzbalovej lige sa počas víkendu začala finálová séria medzi tímami Apollo Bratislava a Angels Trnava. Bratislavčania vstúpili do reprízy minuloročného finále dvoma víťazstvami a v sérii sa tak ujali vedenia 2:0 na zápasy.

Najprv v piatok na domácej pôde vyhrali 8:3, celý zápas odhádzal Riley Moore, ktorý dovolil súperovi iba dva dobehy. Triumf zopakovali aj v Trnave po výsledku 7:2. Náskok si Bratislavčania vybudovali v druhom inningu a Angels už do deviatej zmeny nedokázali vývoj otočiť.



SBL - finále:

Angels Trnava - Apollo Bratislava 2:7

Apollo Bratislava - Angels Trnava 8:3

/Apollo vedie v sérii 2:0 na zápasy/
