< sekcia Šport
Arambarri zariadil v závere remízu Getafe na pôde Raya Vallecano
V stretnutí im remízu 1:1 na ihrisku Raya Vallecano zariadil v poslednej minúte uruguajský stredopoliar Mauro Arambarri.
Autor TASR
Madrid 3. januára (TASR) - Futbalisti Getafe po troch dueloch opäť zabodovali v španielskej La Lige. V stretnutí 18. kola im remízu 1:1 na ihrisku Raya Vallecano zariadil v poslednej minúte uruguajský stredopoliar Mauro Arambarri. Jeho tímu patrí v tabuľke 10. priečka, Rayo má o dva body menej a je dvanáste.
La Liga - 18. kolo:
Rayo Vallecano – Getafe CF 1:1 (1:0)
Góly: 45.+1 De Frutos - 90. Arambarri
Rayo Vallecano – Getafe CF 1:1 (1:0)
Góly: 45.+1 De Frutos - 90. Arambarri