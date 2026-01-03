Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 3. január 2026
< sekcia Šport

Arambarri zariadil v závere remízu Getafe na pôde Raya Vallecano

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

V stretnutí im remízu 1:1 na ihrisku Raya Vallecano zariadil v poslednej minúte uruguajský stredopoliar Mauro Arambarri.

Autor TASR
Madrid 3. januára (TASR) - Futbalisti Getafe po troch dueloch opäť zabodovali v španielskej La Lige. V stretnutí 18. kola im remízu 1:1 na ihrisku Raya Vallecano zariadil v poslednej minúte uruguajský stredopoliar Mauro Arambarri. Jeho tímu patrí v tabuľke 10. priečka, Rayo má o dva body menej a je dvanáste.



La Liga - 18. kolo:

Rayo Vallecano – Getafe CF 1:1 (1:0)

Góly: 45.+1 De Frutos - 90. Arambarri
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR S. VERTANOVEJ: (Ne)znalostná spoločnosť?

Prezident: Rok 2025 bol obdobím kontrastov a negatívnych emócií

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal január?

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026