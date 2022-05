Araujo z FC Barcelona má otras mozgu,v nemocnici absolvoval vyšetrenia

Barcelona 11. mája (TASR) - Uruguajský futbalový obranca Ronald Araujo z FC Barcelona utrpel v utorkovom ligovom zápase so Celtou Vigo na Camp Nou (3:1) otras mozgu. Katalánci na sociálnych sieťach informovali, že sa po prevoze do nemocnice podrobil vyšetreniam.



V 60. minúte sa stopér domácich zrazil hlavou s vlastným spoluhráčom Gavim a desať minút ho ošetrovali. Priamo na ihrisko dorazila sanitka, ktorá ho odviezla do nemocnice, kde sa podrobil lekárskym testom. Araujo po zrážke ešte pár okamihov vyzeral byť v poriadku, potom však spadol a zrejme stratil vedomie. Hráči vytvorili na trávniku koridor, rovnako ako vlani počas zápasu medzi Dánskom a Fínskom na EURO 2020, keď skolaboval Christian Eriksen.



Dvadsaťtriročný Uruguajčan patril v náročnej barcelonskej sezóne k najlepším hráčom tímu. Nedávno v klube predĺžil zmluvu, pričom v nej má výstupnú klazulu vo výške jednej miliardy eur. Lekárske ošetrenie potreboval aj Gavi, ale ten sa do hry vrátil. "Vždy je to strašidelné, keď sa stane čosi podobné," citovala agentúra AP gabonského útočníka "Barcy" Pierrea-Emericka Aubameyanga, ktorý dal dva góly.