Arbeloa sa teší na spoluprácu s hviezdami Realu
Koniec Alonsovho 8-mesačného pôsobenia oznámil klub v pondelok deň po prehre vo finále Španielskeho superpohára proti Barcelone
Autor TASR
Madrid 13. januára (TASR) - Španiel Alvaro Arbeloa v utorok prehovoril prvýkrát ako hlavný tréner futbalistov Realu Madrid. Nástupca krajana Xabiho Alonsa sa prirovnal k Josemu Mourinhovi, no zároveň trval na tom, že chce na lavičke Realu presadiť svoj vlastný štýl.
Koniec Alonsovho 8-mesačného pôsobenia oznámil klub v pondelok deň po prehre vo finále Španielskeho superpohára proti Barcelone. Arbeloa predtým viedol od mája minulého roka B tím Realu a pôsobil aj pri nižších kategóriách. Pod Mourinhom pôsobil ako hráč Realu v rokoch 2010-2013. „Vedel som, že sa budete pýtať na Mourinha. Mal na mňa obrovský vplyv a bolo pre mňa cťou byť jeho hráčom. Vždy však budem sám sebou. Nikdy som sa nebál neúspechov, no keby som sa snažil napodobniť Mourinha, určite by som zlyhal,“ citovala Arbelou agentúra AP.
Jedným z dôvodov odchodu jeho blízkeho priateľa Alonsa mali byť zhoršené vzťahy s kabínou, v ktorej sa nachádza viacero hráčov najvyššej kvality vrátane Kyliana Mbappeho, Viniciusa Juniora či Judea Bellinghama. Štyridsaťdvaročný Španiel sa na spoluprácu s novými zverencami teší. „Viem, že títo hráči sú nielen profesionáli ale aj skvelí ľudia, ktorým záleží na tomto klube. Práca s hviezdami nie je niečo, čo ma aktuálne trápi,“ pokračoval bývalý spoluhráč Alonsa v Reale, Liverpoole a aj v národnom tíme. Dlhoročný člen klubových štruktúr má údajne blízky vzťah aj s prezidentom Florentinom Perézom.
Arbeloa preberá tím, ktorý je po polovici zápasov v La Lige na druhom mieste, štyri body za Barcelonou. V Lige majstrov mu patrí siedma priečka. Premiéru na lavičke Realu zažije nový kormidelník v stredajšom stretnutí Španielskeho pohára na pôde druholigového Albacete.
