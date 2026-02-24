< sekcia Šport
Arbeloa verí, že UEFA využije šancu nezostať iba pri slogane o rasizme
Ak UEFA na konci vyšetrovania incidentu zistí, že Prestianni, ktorý sa s Brazílčanom hádal, rasisticky urazil Viniciusa, dostane trest na minimálne 10 zápasov.
Autor TASR
Madrid 24. februára (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Alvaro Arbeloa vyzval v utorok Európsku futbalovú úniu (UEFA), aby z boja proti rasizmu urobila viac než len slogan. Reagoval tak na údajné rasistické napadnutie Viniciusa Juniora. UEFA predbežne suspendovala stredopoliara Benficy Lisabon Gianlucu Prestianniho na stredajší odvetný zápas play off o postup do osemfinále Ligy majstrov proti Realu Madrid po tom, čo ho Vinicius minulý týždeň v prvom stretnutí obvinil z rasistického útoku.
Ak UEFA na konci vyšetrovania incidentu zistí, že Prestianni, ktorý sa s Brazílčanom hádal, rasisticky urazil Viniciusa, dostane trest na minimálne 10 zápasov. „Máme skvelú príležitosť dosiahnuť zlom v boji proti rasizmu,“ povedal Arbeloa. „UEFA, ktorá vždy viedla a stále vedie boj proti rasizmu, má teraz šancu nenechať to len pri slogane a peknom transparente pred zápasmi. Dúfam, že túto príležitosť využije,“ poznamenal Arbeloa podľa AFP.
Vinicius strelil v prvom zápase gól, vďaka ktorému Real zvíťazil 1:0. Údajné slovné napadnutie s rasistickým podtextom viedlo k prerušeniu hry na približne 10 minút.
