Streda 13. máj 2026Meniny má Servác
Arbeloa vyzval Mbappeho, aby preukázal svoju oddanosť Realu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Madrid 13. mája (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Alvaro Arbeloa v stredu vyzval francúzskeho útočníka Kyliana Mbappeho, aby v posledných troch zápasoch sezóny preukázal „svoju oddanosť“ tímu.

Mbappe v uplynulých týždňoch čelil kritike od fanúšikov, čiastočne aj pre to, že počas zotavovania sa zo zranenia stehna odišiel na dovolenku na Sardíniu. Dvadsaťsedemročný útočník nehral v nedeľňajšom El Clasicu, v ktorom Barcelona triumfovali 2:0 a obhájila španielsky titul.

„Ak bude môcť absolvovať tréning a bude k dispozícii, určite dostane nejaké minúty... a šancu v týchto troch zápasoch preukázať oddanosť a naplniť záväzky, ktoré má voči klubu,“ povedal Arbeloa novinárom.

Hlavný tréner vyhlásil pred štvrtkovým zápasom La Ligy proti zostupujúcemu Oviedu, že verí, že kapitán francúzskej reprezentácie odovzdal Realu 100%. „Nedokážem uveriť, že by hráč Realu Madrid nedával klubu absolútne všetko, čo má, pretože potom by nevedel, kde je,“ dodal Arbeloa. Informovala agentúra AFP.
