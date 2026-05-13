Arbeloa vyzval Mbappeho, aby preukázal svoju oddanosť Realu
Madrid 13. mája (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Alvaro Arbeloa v stredu vyzval francúzskeho útočníka Kyliana Mbappeho, aby v posledných troch zápasoch sezóny preukázal „svoju oddanosť“ tímu.
Mbappe v uplynulých týždňoch čelil kritike od fanúšikov, čiastočne aj pre to, že počas zotavovania sa zo zranenia stehna odišiel na dovolenku na Sardíniu. Dvadsaťsedemročný útočník nehral v nedeľňajšom El Clasicu, v ktorom Barcelona triumfovali 2:0 a obhájila španielsky titul.
„Ak bude môcť absolvovať tréning a bude k dispozícii, určite dostane nejaké minúty... a šancu v týchto troch zápasoch preukázať oddanosť a naplniť záväzky, ktoré má voči klubu,“ povedal Arbeloa novinárom.
Hlavný tréner vyhlásil pred štvrtkovým zápasom La Ligy proti zostupujúcemu Oviedu, že verí, že kapitán francúzskej reprezentácie odovzdal Realu 100%. „Nedokážem uveriť, že by hráč Realu Madrid nedával klubu absolútne všetko, čo má, pretože potom by nevedel, kde je,“ dodal Arbeloa. Informovala agentúra AFP.
