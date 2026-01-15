< sekcia Šport
Arbeloovi nevyšla premiéra, Real prehral v osemfinále s Albacete
Favorit počas zápasu neustále doťahoval náskok súpera.
Madrid 14. januára (TASR) - Trénerovi Alvarovi Arbeloovi nevyšla premiéra na lavičke futbalistov Realu Madrid. „Biely balet“ prekvapujúco nestačil v stredajšom osemfinále Španielskeho pohára na druholigové Albacete Balompie, ktorému podľahol na jeho trávniku 2:3 a so súťažou sa rozlúčil.
Favorit počas zápasu neustále doťahoval náskok súpera. V prvej minúte nadstaveného času síce Gonzalo Garcia vyrovnal na 2:2, ale vo štvrtej minúte nadstavenia rozhodol o senzačnom triumfe 17. tímu La Ligy 2 útočník Jefte Bentacor.
Dvadsaťnásobnému víťazovi Copa del Rey chýbal kanonier Kylian Mbappe, ktorému Arbeloa doprial oddych. Španielsky kouč nahradil v pondelok na poste Xabiho Alonsa.
