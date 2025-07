Arbitráž určí do 11. augusta, či Crystal Palace bude hrať EL alebo KL

Londýn 22. júla (TASR) - Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne rozhodne do 11. augusta, v ktorej európskej súťaži bude účinkovať Crystal Palace. Anglický klub preradili z Európskej ligy do Konferenčnej ligy pre porušenie pravidla o viacnásobnom vlastníctve klubov v jednej súťaži. Crystal Palace sa voči rozhodnutiu odvolal, informovala agentúra DPA.



Americký podnikateľ John Textor vlastní podiel v Crystal Palace a zároveň je väčšinovým vlastníkom francúzskeho klubu Olympique Lyon, ktorý si taktiež vybojoval účasť v Európskej lige. Podľa pravidiel UEFA mohol Lyon zostať v druhej najvyššej európskej klubovej súťaži, keďže v uplynulej sezóne obsadil v Ligue 1 vyššie umiestnenie (6. miesto) ako Crystal Palace (12. miesto) v Premier League. Ten si vybojoval historickú účasť v pohárovej Európe ziskom Anglického pohára FA, čo bola pre klub premiérová trofej v 119-ročnej histórii. Mal tak hrať hlavnú fázu EL, namiesto toho sa však pravdepodobne predstaví v play off o ligovú fázu KL. Do Európskej ligy by sa teraz mal posunúť Nottingham Forest, ktorý mal vďaka siedmemu miestu v uplynulom ročníku Premier League hrať predkolo Konferenčnej ligy.