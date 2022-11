Arbitri v Katare sa zamerajú na dodržiavanie bezpečnej hry

Dauha 18. november (TASR) - Rozhodcovia na blížiacom sa futbalovom šampionáte v Katare budú prísne dozerať na dodržiavanie čistej hry v snahe ochrániť hráčov pred zraneniami. Informoval o tom v piatok šéf rozhodcov FIFA Pierluigi Collina.



Collina uviedol, že vedenie MS už varovalo všetkých 32 tímov, že rozhodcovia v Katare budú tvrdo pristupovať proti každému hráčovi, ktorý ohrozí súpera. "Majstrovstvá sveta sú najprestížnejší turnaj vo futbale. Hrajú tu len tí najlepší. Bola by škoda, keby sa hráči zranili a nemohli by ďalej pokračovať pre zranenie spôsobené súperom. Hlavnou inštrukciou pre rozhodcov bolo určite chrániť bezpečnosť hráčov. Ak sa vyskytne situácia ohrozujúca zdravie futbalistov, tréneri budú musieť očakávať prísne tresty," citovala Collinu agentúra AFP.



Na predchádzajúcich MS 2018 v Rusku za celý šampionát udelili rozhodcovia iba štyri červené karty. To bolo najmenej od roku 1978.