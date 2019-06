ARC Bratislava odštartoval 24 hodín Le Mans

Cieľ je na programe v nedeľu o 15.00 h.

Le Mans 15. júna (TASR) - Slovenský automobilový tím ARC Bratislava odštartoval v sobotu o 15.00 h svoju druhú účasť na vytrvalostných pretekoch 24 hodín Le Mans. Za volantom prototypu Ligier JSP217 - Gibson kategórie LMP2 sa až do nedele 15.00 h striedajú Slovák Miroslav Konôpka, ktorý začal, Rus Konstantin Tereščenko a Švéd Henning Enqvist.



ARC si v kvalifikácii vybojoval 27. miesto zo 62 posádok a na 28. mieste po dvoch zastávkach v boxoch prebral po Konôpkovi štafetu Tereščenko. "Úmyselne sme začali s opačnou stratégiou ako ostatné tímy, ja som najpomalší v tíme a štartoval som ako prvý, ostatní nasadili ako prvých jazdcov tých najrýchlejších. Rozhodli sme sa takto, aby sme sa vyhli súbojom úplne na začiatku na preplnenej trati. Zatiaľ všetko funguje, ako má, a to je hlavné, auto vyzerá v poriadku, takže som spokojný," povedal po odjazdení približne 1,5 hodiny 57-ročný Konôpka, pre ktorého je to štvrtý štart v Le Mans.



Počasie je zatiaľ ideálne, okolo 15 stupňov, pod mrakom, čo oceňujú všetci jazdci najmä počas nepríjemných pasáží trate pri západe slnka: "Trochu začalo popŕchať, ale len minimálne, zatiaľ si to všetko užívam." Po Tereščenkovi preberie štafetu Enqvist, Konôpka by sa mal vrátiť ešte pred západom slnka, ktoré v Le Mans v tomto ročnom období sadá za horizont okolo 21.30 h.



Priebežne si vedúcu pozíciu držal prototyp s číslom 7 tímu Toyota Gazoo Racing s triom Mike Conway, Kamui Kobajaši a Jose Maria Lopez, za nimi boli v tesnom závese ich kolegovia s číslom 8 Fernando Alonso, Sebastien Buemi a Kazuki Nakadžima. Na treťom mieste figuroval švajčiarsky tím Rebellion Racing s Thomasom Laurentom, Nathanaelom Berthonom a Gustavom Menezesom. ARC Bratislava pri svojej premiére v roku 2017 obsadil celkové 46. miesto.