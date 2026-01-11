< sekcia Šport
ARC Bratislava skončil ôsmy na vytrvalostných pretekoch
Autor TASR
Abú Zabí 11. januára (TASR) - Slovenský motoristický tím ARC Bratislava obsadil v sobotu ôsme miesto na vytrvalostných pretekoch 6 hodín Abú Zabí. Za volantom Lamborghini Huracán GT3 sa vystriedali Miroslav Konôpka a jeho synovia Matej a Adam.
ARC v polovici pretekov viedol, no o hodinu neskôr prišla kolízia. V tom čase bol za volantom osemnásťročný Adam, pre ktorého boli preteky na okruhu Yas Marina prvé v sezóne. Trojica sa striedala po hodine.
„Doplatili sme na nerozvážnosť a neskúsenosť môjho najmladšieho syna Adama, ktorý rozbil auto a tým pádom sme veľa stratili, dokončili sme preteky, ale to nie je pre mňa žiadne uspokojenie,“ neskrýval po pretekoch sklamanie Miroslav Konôpka, ktorý je zároveň majiteľ tímu. „Mrzí ma to, musíme si to doma rozobrať, Adam je ešte mladý a ako sa hovorí, je to pri ňom 'více chcení, jak umění'. Musíme si k tomu sadnúť, lebo škody je z toho veľa a výsledok žiadny“, citovala Konôpku marketingová agentúra Hugo Bach. Preteky sprevádzali aj mnohé kolízie, v dôsledku ktorých organizátori siahali po tzv. code 60 - v určitej časti okruhu mohli ísť jazdci z bezpečnostných dôvodov maximálne 60 km/h.
Podujatie bolo druhé v rámci seriálu Middle East Trophy, pre ARC slúžilo ako príprava na Asian Le Mans series a preteky v Európe. Najbližšie sa bratislavský tím predstaví koncom januára opäť v Spojených arabských emirátoch, konkrétne na okruhu Dubai Autodrome.
