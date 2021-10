ARC Bratislava skončil v Bahrajne na 4. mieste

Sachír 30. októbra (TASR) - Predposledné kolo majstrovstiev sveta vytrvalostných pretekov automobilov FIA WEC prinieslo pre slovenský tím ARC Bratislava 4. miesto v triede LMP2 Pro/Am. Posádka Miroslav Konôpka, Brit Oliver Webb a Ind Kush Maini získala aj ďalší bod do hodnotenia triedy LMP2 za 10. miesto.



Preteky v Bahrajne v teplote 35 stupňov Celzia rozbehol Miro Konôpka. Podarilo sa mu udržať za sebou agresívnych profesionálov z triedy LMGT Pro a jazdil svoje najlepšie víkendové časy. Po dvoch "stintoch" vystúpil z auta poriadne unavený: "V prvom ´stinte´ to ako-tak fungovalo, vedel som ísť konzistentne. No po dotankovaní to bol s ťažkým autom na ojazdených pneumatikách riadny boj," priznal po striedaní 59-ročný slovenský pretekár.



Po ňom vyšiel na trať v slovenskom prototype Oreca 07-Gibson s číslom 44 indický jazdec Kush Maini, ktorý v tíme zaznamenal premiéru. Kush našiel okamžite skvelé tempo a bol neraz najrýchlejším na trati medzi LMP2. Postupne sťahoval stratu na súperov. Potom tím ARC získal pozíciu prakticky zadarmo, keď súperov z tímu Dragonspeed USA stretla smola. Bývalý jazdec a víťaz pretekov VC formuly 1 Juan Pablo Montoya z Kolumbie stratil ľavé zadné koleso a prepadol sa v poradí hlboko dole. Pri žltej vlajke na trati Bratislavčania pružne zareagovali a spravili zastávku v boxe aj s výmenou jazdca, čím získali čas. Oliver Webb z Veľkej Británie sa potom skvele zhostil úlohy stíhacieho pilota a opäť skresal stratu na 3. miesto v triede LMP2 na necelých 20 sekúnd.



Po ďalšom kole zastávok už slovenský tím figuroval na 3. mieste v triede LMP2 Pro/Am s náskokom takmer 30 sekúnd na High Class Racing, ktorý na tieto preteky angažoval bývalého jazdca F1 Roberta Kubicu z Poľska. Kush Maini odolával tlaku a snažil sa udržať zmenšujúci sa náskok, no asi hodinu pred koncom pretekov zahlásil do vysielačky problémy s riadením. Odtrhnutý konektor na posilňovači riadenia ho zahnal do boxov, kde museli mechanici rýchlo opraviť poruchu. Do auta opäť sadol Oliver Webb, no na viac ako 4. miesto v triede a 10. miesto v hodnotení LMP2 to nestačilo.



"Tak blízko pódiu na MS sme ešte neboli, tak nás tento výsledok mrzí," povedal v tlačovej správe Miro Konôpka: "Bojovať na trati o pozíciu s takými jazdcami ako Montoya či Kubica, to určite potešilo každého slovenského fanúšika motoristického športu. Žiaľ, pre poruchu sme museli z boja o pódium ustúpiť, no dnešný slušný výkon nás motivuje pokúsiť sa o to opäť o týždeň. Slovenský tím na pódiu MS, to by bolo skvelé vyvrcholenie nášho snaženia."



Záverečné kolo FIA WEC 2021 sa pôjde na tom istom okruhu Sachír v Bahrajne o týždeň 6. novembra so štartom o 11.00 SEČ.