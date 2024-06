Archibaldová príde o Paríž, zlomila si dve kosti na nohe

Londýn 20. júna (TASR) - Popredná britská dráhová cyklistka Katie Archibaldová príde o OH 2024 v Paríži. Dvojnásobná olympijská šampiónka nešťastne zakopla v terasovitej záhrade a zlomila si holennú i lýtkovú kosť. Informovala o tom agentúra AP.



Archibaldová si navyše vyvrtla členok a poškodila väzy, v stredu sa podrobila operácii. Britka získala na OH 2016 v Riu de Janeiro zlatú medailu v tímovej stíhačke. Na OH 2020 v Tokiu vybojovala najcennejší kov v madisone v ženskej premiére tejto disciplíny pod piatimi kruhmi.