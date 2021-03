Aréna v Bukurešti sa počas ME 2020 zaplní divákmi minimálne na 25%

Bukurešť 18. marca (TASR) - Rumunské orgány umožnia naplniť kapacitu Národnej arény v Bukurešti počas EURO 2020 z jednej štvrtiny. Vo štvrtok to oznámila Rumunská futbalová federácia.



"Dohodli sme sa na 25-percentnej zaplnenosti štadióna. Ešte to musí schváliť parlament a môžeme o tom komunikovať s UEFA. Ak to epidemiologická situácia dovolí, môže sa ešte hranica posunúť na 50%," informoval AFP hovorca Rumunskej futbalovej federácie Razvan Mitroi.



Aréna v Bukurešti má kapacitu 55.000 divákov. Počas šampionátu tak môže naživo sledovať zápasy 12.000 návštevníkov. Rumunská metropola bude hostiť tri zápasy C-skupiny a jedno osemfinále.