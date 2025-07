Arensman vyhral 14. etapu cyklistických pretekov Tour de France

Luchon-Superbagnres 19. júla (TASR) - Víťazom sobotňajšej 14. etapy cyklistických pretekov Tour de France sa stal Holanďan Thymen Arensman. Jazdec tímu Ineos Grenadiers zvládol 182,6 km dlhú „kráľovskú“ etapu za 4:53:35 h, keď dotiahol do úspešného konca únik. Druhý skončil s odstupom 1:08 min. priebežný líder celkového poradia Tadej Pogačar z tímu SAE Team Emirates - XRG. Ďalšie štyri sekundy na Slovinca stratil druhý muž celkovej klasifikácie Dán Jonas Vingegaard (Visma - Lease a Bike), do cieľa prišiel na tretej priečke.



Arensman zaznamenal najlepší výsledok v doterajšom priebehu kariéry. Pri svojej premiére na Tour de France získal prvý etapový triumf, celkovo svoje štvrté víťazstvo medzi profesionálmi. Doteraz najvýznamnejšiu výhru si pripísal na Vuelta a Espaňa.



Náročné dni v znamení hôr pokračovali aj v sobotu. Jazdcov čakala etapa, v ktorej museli absolvovať takmer 5000 výškových metrov. Veľkou výzvou bolo stúpanie na Col du Tourmalet s dĺžkou 19 km a priemerným sklonom 7,6 percent. To nasvedčovalo tomu, že by mohlo prísť k výraznejším zmenám v celkovej klasifikácii vrátane top 10.



Od úvodu sa išlo vo vysokom tempe. Ambície utrhnúť sa do úniku prejavilo viacero pretekárov. Kráľovská etapa ukončila trápenie 25-ročného Belgičana Remca Evenepoela z tímu Soudal Quick-Step. Priebežne tretí muž celkového poradia v náročnej etape výrazne zaostával. Líder súťaže o najlepšieho mladého jazdca zosadol z bicykla približne 100 km pred cieľovou páskou. Postupne strácal kontakt s pelotónom a k rozhodnutiu skončiť prišlo približne deväť kilometrov pred výstupom na Tourmalet, keď nastúpil do tímového auta. Bryan Coquard (Cofidis) nenastúpil na 14. etapu, osudným sa mu stala zlomenina prsta. Po páde odstúpil aj dánsky vrchár Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), ktorý síce pokračoval, následne to však vzdal a na Tour skončil.



Dvojnásobný olympijský víťaz Evenepoel mal problémy už v piatkovej časovke, kde skončil na 12. pozícii. Belgičan bol priebežne tretí v boji o žltý dres, na vedúceho Pogačara strácal niečo vyše siedmich minút. V súboji o biely dres pre mladého jazdca bol pred sobotou na vedúcej pozícii s náskokom šiestich sekúnd pred Nemcom Florianom Lipowitzom (Red Bull - Bora). Na tohtoročnej Tour de France má triumf z piatej etapy a tri umiestnenia v top 10.



Postupne sa čelo pretekov ustálilo, dopredu sa dostal Lenny Martinez (Bahrain Victorious), ktorý sa vzdialil po Tourmalete a osamotene figuroval vpredu s dvojminútovým náskokom, pelotón mal za sebou 3:30 min. Nasledoval zjazd, v ňom nepríjemné vlhké podmienky a hmla. V klesaní Martinez niečo z náskoku stratil, išiel opatrnejšie ako skupina okolo Seppa Kussa. Martinez ešte získal prémiu na vrchole Col d'Aspin, následne ho dobehol Kuss aj Aurélien Paret-Peintre (Decathlon AG2R). Martineza však môže tešiť, že v 15. etape si oblečie bodkovaný dres pre vedúceho jazdca medzi vrchármi. Postupne sa približovala 14-členná skupina okolo Tobiasa Johannessena (Uno-X Mobility) a k spojeniu s čelom prišlo približne 39 km pred cieľom. Pogačar kontroloval situáciu v pelotóne, strata 2:30 min. mu naďalej dávala šancu na triumf v piatej etape na tohtoročnej Tour. Hnať sa za etapovým prvenstvom nepotreboval a sústredil sa na Vingegaarda.



Aktívny bol na špici Arensman, ktorý si postupne vypracoval približne 90-sekundový náskok. Jeho šance na etapový triumf stúpali, bolo však potrebné počkať si, ako si poradí s druhým sobotným stúpaním najvyššej kategórie. Záverečný kopec bol sklonom (7,3 percent) podobný Tourmaletu, stúpaním však kratší (12,4 km). Arensmanov náskok sa zvýšil a Holanďan si kontroloval situáciu na čele. Pod kontrolou mal aj Pogačar svojho hlavného vyzývateľa v súboji o žltý dres Vingegaarda. Dán skúsil zaútočiť približne štyri kilometre pred cieľom, Pogačar sa však poľahky zavesil za jeho zadné koleso a odvrátil aj druhý pokus Vingegaarda. Po sobote má Pogačar k dobru 4:13 min.