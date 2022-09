Arensman vyhral pätnástu etapu Vuelty, na čele zostal Evenepoel

výsledky 15. etapy (Martos - Sierra Nevada, 152,6 km):



1. Thymen Arensman (Hol./DSM) 4:17:17 h, 2. Enric Mas (Šp./Movistar) +1:23 min, 3. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +1:25, 4. Jay Vine (Aus./Alpecin-Deceuninck) +1:30, 5. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) +1:44, 6. Ben O´Connor (Aus./AG2R) rovnaký čas, 7. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +1:55, 8. Jai Hindley (Aus./Bora-Hansgrohe), 9. Louis Meintjes (JAR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) obaja rovnaký čas, 10. Remco Evenepoel (Hol./Quick-Step Alpha Vinyl) +1:59





celkové poradie:



1. Evenepoel 56:40:49 h, 2. Roglič +1:34 min, 3. Mas +2:01, 4. Ayuso +4:49, 5. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +5:16, 6. Lopez +5:24, 7. Joao Almeida (Port./SAE Team Emirates) +7:00, 8. Arensman +7:05, 9. O´Connor +8:57, 10. Hindley +11:36

Sierra Nevada 4. septembra (TASR) - Holandský cyklista Thymen Arensman vyhral nedeľňajšiu 15. etapu pretekov Vuelta a Espaňa a dosiahol najväčší úspech v kariére. Jazdec stajne DSM sa presadil v záverečnom stúpaní a 152,6 km dlhú trasu z Martosu do Sierra Nevady zvládol za 4:17:17 h. Druhý finišoval Španiel Enric Mas (Movistar) so stratou 1:23 min a tretí skončil Kolumbijčan Miguel Angel Lopez (Astana). Na čele celkového poradia sa udržal Belgičan Remco Evenepoel z tímu Quick-Step Alpha Vinyl, no druhý Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma) stiahol z jeho náskoku 15 sekúnd.Nedeľňajšia trasa ponúkla tri horské prémie, prvá 3. kategórie sa nachádzala v úvode etapy, no potom prišla "jednotka" Alto de Purche (9,1 km, 7,5%) a záverečný výjazd na Alto de Hoya de la Mora najvyššej kategórie. Stúpanie malo až 23,1 km a priemerný sklon 6,6%, no v úvodných úsekoch maximá vyše 13,5%. Etapa tak sľubovala súboje vrchárov v úniku, ale aj boj o celkové poradie. Krátko po štarte prišlo k dvom pádom a potom sa začalo bojovať o únik. Nakoniec sa doň dostalo až 28 pretekárov, nechýbal medzi nimi víťaz dvoch etáp a držiteľ bodkovaného dresu Jay Vine, "zelený" Mads Pedersen, ktorý si išiel pre rýchlostnú prémiu pod Alto de Purche, a skvelí vrchári ako Lawson Craddock, Marc Soler, Jai Hindley, Louis Meintjes, Arensman, Richard Carapaz, Rigoberto Uran, Gino Mäder a ďalší. Skupina si rýchlo vypracovala vyše päťminútový náskok, ktorý si priniesla aj pod Alto de Purche. Medzitým si Pedersen prišiel pre 2. miesto a 17 bodov do zelenej súťaže a z úniku si o chvíľu vystúpil.Na vrchol kopca prišiel ako prvý Vine, získal desať bodov a predtým aj tri z úvodnej vrchárskej prémie. Za ním išli Craddock a ďalšie skupinky z pôvodného úniku dňa. V úvode posledného kopca sa dostal na čelo Soler, za ním boli Arensman, Hindley, Meintjes, Uran, Vine a Mäder so stratou necelú minútu. Na stúpaní sa rozdelil aj hlavný balík. Vytvorila sa malá skupina favoritov na celkové poradie, z ktorej neustále odpadávali domestici. Nakoniec zostali len Enric Mas s Miguelom Angelom Lopezom a kúsok za nimi išli Primož Roglič, Ben O´Connor a "červený" Evenepoel. Sedem kilometrov pred cieľom strácali na Solera približne minútu a pol. Krátko na to nastúpil Arensman, krok s ním neudržal ani Soler a tak si išiel holandský vrchár pre najväčší úspech v kariére. Necelý kilometer pred koncom zaútočil Roglič a dokázal sa odtrhnúť od Evenepoela. V cieli zmazal z celkovej straty na lídra 15 sekúnd. Čas na neho získali aj Mas s Lopezom. Arensman sa vďaka triumfu posunul na 8. miesto celkového poradia.