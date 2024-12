Arénu v Amsterdame ohúril len 11-ročný Chaiat

Amsterdam 24. decembra (TASR) - Veľký potlesk si po uplynulom zápase holandského pohára vyslúžili futbalisti Ajaxu Amsterdam. Telstar zdolali 2:0, no ovácie v stoji si už pred zápasom užíval ešte len 11-ročný Zinedine Chaiat.



Talentovaný futbalista ešte pred začiatkom pohárového zápasu bavil fanúšikov žonglérskym umením. Chaiat je hráč tímu Ajaxu do 11 rokov. Jeho číslo sa na sociálnych sieťach teší veľkému záujmu a uverejnilo ho viacero známych futbalových účtov.



Kým sa hráči rozcvičovali v aréne Johana Cruijffa, Chaiat si vzal loptu a začal žonglovať. Do lopty kopol 2424-krát a okoloidúci hráči vrátane holandského reprezentanta Wouta Weghorsta, ho s úžasom sledovali a tlieskali. Zápas sa takmer začal s oneskorením. Keď však lopta spadla, mladík odišiel do stredového kruhu, dav mu v aréne venoval búrlivý potlesk.